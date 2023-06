16.-20. Oktober 2019 | Seminare, Dialoge, Partizipationen – Ein Projekt der Hochschule für Musik FHNW in Basel in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Trossingen.

Für und mit Interpret*innen, Performer*innen, Komponist *innen und Medienkünstler*innen.



Dozent*innen:

Alwynne Pritchard, Anne-May Krüger, Sonja Schmid, Martina Seeber, Jaronas Scheurer u. a.



Studierende können vom 16. bis 20. Oktober im Rahmen des Programms NEXT GENERATION an Seminaren und Dialogen teilnehmen, eigene künstlerische Ideen realisieren sowie die Konzerte der Donaueschinger Musiktage besuchen.

From October 16th to 20th students are invited to take part in seminars and dialogues of the Next Generation Programme. They will have the possibility to put their own artistic ideas into practice in a workshop as well as attending the concerts at the Donaueschinger Musiktage.