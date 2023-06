Alvin Curran wurde 1938 in Providence (Rhode Island) geboren. Seine Mutter war Stummfilmpianistin, sein Vater Leiter einer bekannten Tanzkapelle der jüdischen Community. Mit fünf Jahren begann er mit dem Klavierspiel, brachte sich selbst Posaune bei und spielte in Jazzbands. Er studierte Komposition bei Ron Nelson an der Brown University und bei Elliott Carter an der Yale Graduate School. Nach einem DAAD-Stipendium in Berlin zog er 1964 nach Rom. Dort gründete er gemeinsam mit Frederic Rzewski und Richard Teitelbaum die radikale Musikgruppe Musica Elettronica Viva – eine der weltweit ersten Live-Elektronik-Improvisationsgruppen. Die frühe Zusammenarbeit mit der „Scuola Romana“ führte zu einem lebenslangen Interesse an klanglichen Experimenten. Currans frühe Werke bringen aufgezeichnete Umgebungsklänge mit elektronischen und primitiven akustischen Instrumenten zusammen; Ende der 1970er Jahre begann er mit dem Entwurf von Werken für große Menschengruppen in öffentlichen Räumen, in denen Architektur und Landschaft zu aktiven musikalischen Protagonisten werden; daneben entstanden Stücke für den „virtuellen“ Raum von Radioübertragungen. Seine weitreichend aufgeführten Kompositionen bewegen sich zwischen sechsstündigen Klavierstücken (Inner Cities, 1993-2013), Kammermusik (Schtyx, Rose of Beans, Circus Maximus), einem Konzert für Schiffshupen (Maritime Rites), einem simultan in sechs europäischen Ländern aufgeführten Radiowerk (Crystal Psalms, 1988), Performances für drei bis fünf Amateurbands auf einer Wiese (Oh Brass On the Grass Alas, Donaueschingen, 2006) bis hin zu einer virtuellen Jukebox mit dem gesamten akustischen Content des Internets. In den 1970er Jahren lehrte er an der Accademia Nazionale d’Arte Drammatica in Rom und war von 1991 bis 2006 Professor für Komposition am Mills College in Oakland (Kalifornien). Curran versteht seine Arbeit als „populäre unpopuläre Musik”. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen.

Alvin Curran was born 1938 in Providence, Rhode Island. His mother accompanied silent movies and his father led a prominent dance band in the Jewish community. He studied piano from the age of 5 years, taught himself the trombone, and began playing in jazz bands. He studied composition with Ron Nelson at Brown University and with Elliott Carter at Yale graduate school. After a DAAD residence in Berlin in 1964 he moved to Rome, Italy. Soon he became a co-founder, with Frederic Rzewski and Richard Teitelbaum, of a radical music group – Musica Elettronica Viva – one of the earliest live-electronic improvisation groups in the world. This led to a life-long path focused on sonic experimentalism rooted in his early theatrical collaborations with ‘la scuola romana.’ His early works blended recorded ambient sounds with electronic and primitive acoustic instruments; toward the end of the 1970s he began also creating works for large groups of people in open outdoor spaces, where architecture and landscape became active musical protagonists, and in the virtual “space” of radio broadcasts. His written music, performed widely, ranges from 6-hour-long piano pieces (Inner Cities 1993-2013) and chamber works (Schtyx, Rose of Beans, Circus Maximus) to concerts for large ship horns (Maritime Rites), radio works performed simultaneously in 6 European countries (Crystal Psalms, 1988), performances for 3-500 amateur band musicians walking on an open field (Oh Brass On the Grass Alas, Donaueschingen, 2007), a virtual jukebox for the entire sonic content of the World Wide Web. He taught at the Accademia Nazionale d’Arte Drammatica in Rome in the 1970s, and for 16 years was the Milhaud Professor of composition at Mills College, Oakland, California. Curran thinks of his work as a form of popular-unpopular music.