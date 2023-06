Mario de Vega wurde 1979 in Mexico City geboren. Durch ortsspezifische Interventionen, Klang, Skulptur, Aktionen und Publikationen in verschiedenen Formaten erforscht er den Wert des Versagens, der Angreifbarkeit und der Simulation. De Vega leitete Seminare, Workshops und hielt Vorträge unter anderem an der Universität der Künste Berlin, dem Internationalen Musikinstitut Darmstadt, der Technischen Universität Berlin, der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig, dem KW Institut for Contemporary Art Berlin, dem Laboratorio Arte Alameda, der Universität für angewandte Kunst Wien, dem Museo Universitario de Arte Contemporáneo, dem Goucher College, dem ArtPlay Center, dem LABoral Centro de Arte y Creación Industrial und dem Harvestworks Digital Media Arts Center. 2013 wurde er mit dem Transitio_MX-Festival-Preis ausgezeichnet. Sein Werk wird in Mexiko von der Marso Galerie vertreten und er ist derzeit Mitglied des Sistema Nacional de Creadores de Arte. De Vega veröffentlichte mehrere Publikationen, darunter Atrás, die erste Retrospektive seines Werkes mit Texten von Guillermo Santamarina, Michel Blancsubé, Andrés Oriard und Björn Gottstein. Seine Arbeiten wurden in verschiedenen Kontexten in Mexiko, Nordamerika, Südafrika, Indien, Russland, Japan und in Europa gezeigt. Er lebt und arbeitet in Berlin und Mexico City.

Mario de Vega was born 1979 in Mexico City. Through site-specific interventions, sound, sculpture, actions and publications in diverse formats, his research explores the value of failure, vulnerability and simulation. de Vega has lead seminars, workshops and talks at Universität der Künste Berlin, Internationales Musikinstitut Darmstadt, Technische Universität Berlin, Centro de Diseño, Cine y Televisión, Braunschweig University of Art, KW, Laboratorio Arte Alameda, Universität für angewandte Kunst Wien, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Goucher College, ArtPlay Center, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, and Harvestworks Digital Media Arts Center, between others. In 2013 he was awarded with Transitio Prize. His work is represented in Mexico by Marso Gallery, and at present he is member of the Sistema Nacional de Creadores, one of the most prestigious grants of Mexico. de Vega holds over 10 publications, in which stands out Atrás, the first retrospective of his work with texts by Guillermo Santamarina, Michel Blancsubé, Andrés Oriard and Björn Gottstein. His work has been exhibited in different contexts throughout Mexico, North America, South Africa, India, Russia, Japan and around Europe. He lives and works in Berlin and Mexico City.