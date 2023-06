Programm des Jahres 1973

19. bis 21. Oktober

Freitag, 19. Oktober 1973, 21.00 Uhr

Vinko Globokar

Laboratorium 1973 für 11 Musiker

Uraufführung

Ensemble Musique vivante Paris, Dir. D. Masson

Samstag, 20. Oktober 1973, 11.00 Uhr

Sonntag, 21. Oktober 1973, 18.00 Uhr

Akustische Spielformen

Wilhelm Zobl

Ändere die Welt, sie braucht es

Urs Widmer

Das Überleben der unsterblichen Mimi

Samstag, 20. Oktober 1973, 10.30 und 18.30 Uhr

Sonntag, 21. Oktober 1973, 18.00 Uhr

Mauricio Kagel

Zwei-Mann-Orchester

Uraufführung

W. Bruck, T. Ross

Samstag, 20. Oktober 1973, 15.30 Uhr

Hans-Joachim Hespos

Blackout für kleines Orchester

Peter Michael Hamel

Dharana für Orchester, Sologruppe und Tonband, 2. Version

Uraufführung

SWF-SO, Gruppe "Between", Dirigent E. Bour

Samstag, 20. Oktober 1973, 21.00 Uhr

SWF-Jazz-Session

Flute Summit

Per Carsten

Run away - Love will find a way

John Lee

Flute Rock

Sonny Rollins

St. Thomas

Cosma

Autumn Leaves

D. Gillespie/C. Alma/K. Drew

East Beat

Jeremy Stei

Come with me

Chris Hinze

Bamboo Madness

J. Steig/J. Kühn

Duo

J. Moody/S. Shihab/Chris Hinze/J. Steig

Collectivity

Chris Hinze

Unity

C. Hinze, J. Moody, S. Shihab, J. Steig Flöte; Rhythmusgruppe

Sonntag, 21. Oktober 1973, 10.30 Uhr

"Forum Donaueschingen?"

Gespräch mit Publikum und Fachleuten

Sonntag, 21. Oktober 1973, 15.30 Uhr

Paul-Heinz Dittrich

Areae sonantes, instrumentale und vokale Gruppen

Uraufführung

G. Evers S, H. Aurbacher Mezzo, E. Künstler A, Ch. Guizien Posaune, H. Schellenberger Oboe, H. Schiff Violoncello, SWF-SO, Dirigent E. Bour

Sonntag, 21. Oktober 1973, 16.15 Uhr

Pierre Boulez

...explosante - fixe... für 8 Instrumente und Live-Elektronik, dreiteilige Version

Uraufführung

Solisten des BBC Symphony Orchestra, Experimentalstudio, Leitung P. Boulez