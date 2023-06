Das ensemble mosaik hat sich seit seiner Gründung 1997 zu einer der renommiertesten Formationen für zeitgenössische Musik in Deutschland entwickelt. Seine künstlerische Arbeit ist geprägt von der engen Zusammenarbeit mit Komponisten der jungen und jüngeren Generation und der Einbindung digitaler Medien in den Bereichen Komposition, Interpretation und Präsentation. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Entwicklung neuer Konzertformate, die einzelne Werke im Kontext eines Gesamtzusammenhangs reflektieren, aktuelle Strömungen fokussieren und neue Perspektiven erproben. Die Konzerte selbst werden zur Experimentalanordnung. Mit vielen Komponisten arbeitet das ensemble mosaik seit Jahren kontinuierlich zusammen und ermöglicht so, Musik über lange Zeiträume hinweg in einem gemeinschaftlichen Prozess zu entwickeln.

In Kooperation mit Künstlern anderer Sparten erforscht das ensemble mosaik Grenzbereiche zu darstellenden und bildenden Künsten, aber auch zu anderen Musikgenres. Im Rahmen vielfältiger Netzwerkprojekte kooperiert es mit renommierten Ensembles für zeitgenössische Musik und ist in Europa und darüber hinaus bei vielen der wichtigsten Festivals vertreten.

Das ensemble mosaik sucht den interkulturellen Austausch, erprobt und entwickelt aktuelle Musik in Workshops mit jungen Komponisten u.a. in Malaysia, Indonesien, Mexiko und Thailand. Die Arbeit des ensemble mosaik ist in zahlreichen Rundfunkmitschnitten und CD-Aufnahmen dokumentiert.