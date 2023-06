Gregor A. Mayrhofer ist Assistenzdirigent beim Ensemble intercontemporain und studiert bei Alan Gilbert (Chefdirigent der New York Philharmonic) an der Juilliard School. Davor studierte er Komposition, Dirigieren und Gehörbildung in München bei Jan Müller-Wieland, in Paris bei Frédéric Durieux sowie in Düsseldorf bei Manfred Trojahn und Rüdiger Bohn. Entscheidende Impulse als Dirigent und Komponist erhielt er von Peter Eötvös. Auf Einladung der Opera Mauritius übernahm er 2013 die Leitung der Opernfestspiele und arbeitete als Dirigent und Komponist bereits mit zahlreichen Orchestern und Ensembles zusammen: Rumänische Staatsphilharmonie, North Czech Philharmonic Orchestra, Cape Philharmonic Orchestra, Ensemble Nostri Temporis Kiew, Berliner Sinfonietta, Ensemble Garage, musikFabrik, Ensemble Modern Akademie, Saint Petersburg Symphony Orchestra u.a. Als Komponist erhielt er Kompositionsaufträge u.a. von der Bayerischen Staatsoper, dem Bayerischen Rundfunk, der Münchner Biennale, den Tiroler Festspielen Erl, dem Siemens Arts Program und schreibt momentan für das Orchester der Deutschen Oper Berlin und den Chor des Bayerischen Rundfunks.