Das Nadar Ensemble wurde 2006 von einer Gruppe junger Musiker gegründet, die das Interesse und die Begeisterung für Neue Musik teilen. Der Name des Ensembles wurde als Reverenz an Nadar (eigentlich Gaspard-Félix Tournachon, 1820-1910) gewählt, dessen Vielfältigkeit und Abenteuergeist das Ensemble inspiriert hat. Neben seiner Tätigkeit als Photograph und Ballonfahrer war der historische Nadar Karikaturist, Spion, Kunstkritiker und vieles andere mehr. Er organisierte regelmäßig informelle Salons, in die er Künstler, Denker, Schriftsteller und Wissenschaftler einlud, um den interdisziplinären Dialog zu fördern. Nadar erhielt Einladungen zu bedeutenden Festivals wie Ars Musica Brüssel, deSingel Antwerpen, De Bijloke Gent, TRANSIT Leuven, Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, Musica Strasbourg,Tzlil Meudcan Tel Aviv, Donaueschinger Musiktage, Acht Brücken | Musik für Köln und Ultima Oslo. Im Sommer 2014 realisierte das Ensemble die Performance DEAD SERIOUS bei den Darmstädter Ferienkursen (Werke von Stefan Prins und Michael Maierhof) im Rahmen eines Projekts, das von dem amerikanisch-irakischen Künstler Wafaa Bilal kuratiert wurde. Im Januar 2015 brachte Nadar RECHT, ein Musiktheater von Hannes Seidl und Daniel Kötter, zur Uraufführung.

Nadar Ensemble was founded in 2006 by a group of young musicians sharing a mutual interest and passion for contemporary music. The name for the ensemble was chosen as a reverence to the real Nadar: the pseudonym of Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), whose multidisciplinarity and adventurous spirit the ensemble wishes to convey. The historical Nadar was a well-known photographer and balloonist, and also quite accomplished as a caricaturist, a spy, an art critic and much more. He regularly organized informal "salons" at which his contemporaries, artists, thinkers, writers and scientists were invited; thus creating a cross-disciplinary dialogue. Nadar Ensemble has performed upon invitation at several important concert halls and festivals like Ars Musica Brussels, deSingel Antwerp, De Bijloke Ghent, TRANSIT Leuven, International Summer Course for New Music Darmstadt, Musica Strasbourg, Tzlil Meudcan Tel Aviv, Donaueschinger Musiktage, Acht Brücken Köln and Ultima Oslo among others. In the summer of 2014, the ensemble has performed DEAD SERIOUS at the International Summer Course in Darmstadt (works by Stefan Prins and Michael Maierhof) in a project curated by American-Iraqi artist Wafaa Bilal. In January 2015, the ensemble premiered RECHT, a music theater piece by Hannes Seidl and Daniel Kötter.