Gilbert Nouno ist Komponist, Designer und wissenschaftlicher Mitarbeiter des IRCAM. Er erhielt ein Stipendium für die Villa Medici in Rom (2011) und die Villa Kujoyama in Kyoto/Japan (2007). Seine Musik wurde angeregt durch graphische Arbeiten, Design und bildende Künste und entwickelt offene Formen der Komposition am Rand von Improvisation und Schreiben. Er schloss mit einem Master- und Doktortitel in Computermusik und künstlicher Intelligenz ab mit dem Schwerpunkt der zeitlichen Interaktion in der Beziehung Mensch-Maschine. Der transdisziplinäre Charakter seines Werkes rührt aus der Begegnung mit verschiedenen Künstlern wie Steve Coleman, Susan Buirge, Jonathan Harvey und Pierre Boulez.

Gilbert Nouno is a composer, an artistic designer and associate researcher at IRCAM. He was awarded the Rome Villa Medici grant in 2011 and the Kyoto Villa Kujoyama grant in 2007. His music draws inspiration from graphic works, design or visual arts and conveys an open form for composition, at the edge of improvisation and writing. He holds a Masters and PhD degree in computer music and artificial intelligence, focusing his research on human-machine time interactions. The transdisciplinary nature of his work comes from encounters with various artists, e.g. Steve Coleman, Susan Buirge, Jonathan Harvey and Pierre Boulez.