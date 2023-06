Die Trombone Unit Hannover hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Posaune in ihrer ganzen musikalischen Vielfalt zu präsentieren und einen neuen Blick auf die Schönheit ihres Klanges zu eröffnen. Die meisten Mitglieder des Oktetts spielen als Solisten in deutschen Orchestern wie den Bamberger Symphonikern, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, der Deutschen Radiophilharmonie, dem Konzerthausorchester Berlin oder der Staatsoper Hannover. Gegründet wurde das Oktett 2008 von acht jungen Posaunisten aus der Klasse von Jonas Bylund an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Mit ihren kreativen und vielfältigen Programmen, die klassische und zeitgenössische Musik, Originalwerke und Bearbeitungen kombinieren, ist die Trombone Unit Hannover im internationalen Konzertbetrieb aktiv. Das Ensemble gastierte beispielsweise beim Schleswig-Holstein Musik Festival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Donaueschinger Musiktagen, beim Deutschlandfunk Köln sowie bei Konzertreihen und Bläserfestivals in ganz Europa. Die Bandbreite ihres Repertoires ist dokumentiert auf der CD Full Power, die 2013 beim Label Genuin erschien.

The Trombone Unit Hannover has taken up the challenge to present the trombone in its entire musical diversity and opens a new view on the beauty of its sound. Most of the members of the octet play as soloists in leading German orchestras such as the Bamberger Symphoniker, the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, the SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, the Deutsche Radiophilharmonie, the Konzerthausorchester Berlin and at the Staatsoper Hannover. The ensemble was founded in 2008 by eight young trombonists who had all studied with Jonas Bylund at the College of Music in Hannover. With their creative and diverse programmes − combining classical and modern music, original pieces and new arrangements − the Trombone Unit Hannover is active in the international concert scene. The ensemble is invited by renowned festivals such as the Schleswig-Holstein Musik Festival, the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, the Donaueschinger Musiktage, the Deutschlandfunk concert series in Cologne and to concert series and brass festivals throughout Europe. The full scope of their repertoire is documented on their recent CD Full Power released in 2013 by the German label Genuin.