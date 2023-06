Michael Lentz

wurde 1964 in Düren geboren und studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Aachen und München. 1998 promovierte er mit einer Arbeit über Lautpoesie und -musik nach 1945. Seit 2006 ist er Professor am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Als Schriftsteller und Musiker veröffentlicht er Romane, Erzählungen, Gedichte, Hörspiele, Sprech- und Theaterstücke. Seine Kompositionen wurden bereits bei vielen Festivals uraufgeführt, u.a. bei den Donaueschinger Musiktagen, den Klangaktionen – Neue Musik München sowie bei musica viva in München. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Preise und Stipendien wie 1999 den Bayerischen Kunstförderpreis, 1999 das Literaturstipendium des Berliner Senats, 2001 den Ingeborg-Bachmann-Preis und 2005 den Preis der Literaturhäuser. Er lebt und arbeitet in Berlin und Leipzig.