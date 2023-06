Neue Vocalsolisten

1984 als Ensemble für zeitgenössische Vokalmusik unter dem Dach von Musik der Jahrhunderte gegründet, agieren die Neuen Vocalsolisten seit dem Jahr 2000 als reines Kammermusik-Ensemble für Stimmen. Die sieben Konzert- und Opernsolisten, vom Koloratursopran über den Countertenor bis zum schwarzen Bass, verstehen sich als Forscher und Entdecker und bringen in Eigenverantwortung ihre künstlerische Gestaltungskraft in ihre kammermusikalische Arbeit und in die intensive Zusammenarbeit mit Komponisten ein. Im Zentrum ihres Interesses steht die Recherche: das Erforschen neuer Klänge, neuer Stimmtechniken und vokaler Artikulationsformen. Das Musiktheater und die interdisziplinäre Arbeit mit Elektronik, Video, bildender Kunst und Literatur gehören ebenso zum Ensemblekonzept wie die Collage von kontrastierenden Elementen Alter und Neuer Musik. Ihre Partner sind Spezialistenensembles und Rundfunkorchester, Opernhäuser und die freie Theaterszene, elektronische Studios sowie zahlreiche Veranstalter internationaler Festivals und Konzertreihen Neuer Musik. Internationale Beachtung fanden in den letzten Jahren Musiktheaterproduktionen wie „Freizeitspektakel“ von Hannes Seidl und Daniel Kötter mit Aufführungen in Venedig, Stuttgart, Madrid, Oslo und Warschau, José María Sánchez-Verdús „Aura“ in Madrid, Stuttgart, Venedig, Berlin und Hamburg, Brian Ferneyhoughs „Shadowtime“ in München, Paris, London und New York, Julio Estradas „Murmullos de Parámo“ in Stuttgart, Madrid, Venedig und México City, aber auch a cappella Musiktheaterproduktionen mit Musik von Oscar Strasnoy, Luciano Berio, Lucia Ronchetti und anderen, die in vielen Ländern Europas, USA und in Argentinien zu sehen waren. Ein besonderes Kontinuum des Jahres 2011 bildet Olaf Nicolais Projekt „Escalier du Chant“ in Zusammenarbeit mit der Münchener Pinakothek der Moderne und dem SWR. Dort führen die Solisten an jedem letzten Sonntag im Monat auf der großen Treppe im Foyer des Museums neue a-cappella-Lieder von insgesamt zwölf internationalen Komponisten auf, die jeweils ein aktuelles politisches Thema aufgreifen.