geboren 1974 in Dublin, Irland. Sie studierte Komposition bei John Maxwell Geddes am Royal Conservatoire of Scotland und bei Kevin Volans in Dublin; im Juni 2002 graduierte sie an der Northwestern University, Chicago, wo sie bei Amnon Wolman und Michael Pisaro studiert hatte. Ihre Kompositionen wurden in Europa, den USA und Kanada aufgeführt. Im Jahr 2000 gewann Jennifer Walshe den Kranichsteiner Musikpreis der Internationalen Ferienkurse in Darmstadt, 2002 erhielt sie den ersten Preis des SCI/ASCAP Commission Competition. 2002 und 2014 war sie Dozentin bei den Darmstädter Ferienkursen. Neben ihrer Arbeit als Komponistin tritt Jennifer Walshe, die sich auf erweiterte Stimmtechniken spezialisiert hat, als Vokalsolistin auf. Ebenso improvisiert und konzertiert sie mit Musikern in Europa und den USA und in ihrem Duo Ma La Pert mit Tony Conrad. In ihrem aktuellen Projekt „Grúpat“ erscheint Jennifer Walshe in neun verschiedenen Alter Egos und entwickelte dafür Kompositionen, Installationen, graphische Partituren, Filme, Fotographien, Skulpturen und Kostüme. Die Stücke der „Grúpat“-Mitglieder wurden bei verschiedenen internationalen Festivals gespielt. 2010 wurde Jennifer Walshes mittlerweile vierte Oper The Geometry in New York uraufgeführt und neue Arbeiten der „Grúpat“-Mitglieder wurden in der Ausstellung No Irish need apply im Chelsea Art Museum in New York gezeigt.