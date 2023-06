wurde 1980 in Oldenburg geboren. Sie studierte Komposition bei Nigel Osborne, Johannes Schöllhorn und Walter Zimmermann sowie Oboe bei Klaus Becker und Burkhard Glaetzner. Sie war Stipendiatin für Komposition bei der Studienstiftung des deutschen Volkes; 2007 erhielt sie den „Hanns-Eisler-Preis“ sowie ein Stipendium der „Aribert-Reimann-Stiftung“, 2009 ein Stipendium der „Wilfried-Steinbrenner-Stiftung“, 2011 der „Villa Serpentara“ und des Berliner Senats. Ihre Werke werden bei international renommierten Festivals wie dem ISCM World New Music Festival, Musica Straßburg, A•Devantgarde München, dem Israel Festival oder der Klangwerkstatt Berlin aufgeführt. Sarah Nemtsov arbeitete u.a. mit dem Ensemble Accroche Note, Adapter, Trio Accanto, dem Neuen Ensemble Hannover, dem Nomos-Quartett oder der Internationalen Ensemble Modern Akademie zusammen. Ihre Kammeroper „Herzland“ (2005) wurde 2011 an der Bayerischen Staatsoper in Koproduktion mit dem Orchester Jakobsplatz neuinszeniert. Die Oper „L’ABSENCE“ (2006-2008) nach dem „Buch der Fragen“ von Edmond Jabès wird 2012 bei der Münchener Biennale uraufgeführt. Sarah Nemtsov lebt in Berlin.