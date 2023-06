geboren 1963, wandte sich nach ihrem Studium der Psychologie und der Komposition zu. Sie studierte am Conservatoire National in Marseille und Nizza und am Cefedem in Aubagne, wo sie mit einem ersten Preis für Komposition und Klavier ausgezeichnet wurde. Sie besuchte Meisterklassen bei Helmut Lachenmann, Philippe Manoury, Tristan Murail, Gérard Grisey, Marco Stroppa am Acanthes-Zentrum und am Pariser Conservatoire National Supérieur. Als Gastkünstlerin des DAAD lebte sie von 2007-2008 in Berlin. Ihr Werk wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart (2011) und dem Rheinsberger Kompositionspreis 2008. Ihre Werke wurden von international renommierten Ensembles bei den wichtigen Festivals der neuen Musik aufgeführt. Clara Maïda lebt in Paris und Berlin.