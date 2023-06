Friedrich Cerha Manu Theobald

wurde 1926 in Wien geboren. Ab 1946 studierte er an der Wiener Akademie für Musik Violine, Komposition und Musikerziehung sowie Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie an der dortigen Universität. 1959 lehrte er an der Hochschule für Musik in Wien, wo er von 1976-1988 auch eine Professur für Komposition, Notation und Interpretation Neuer Musik innehatte. Von 1960-1997 war er als Dirigent mit renommierten Ensembles und Orchestern bei international führenden Institutionen zur Pflege Neuer Musik und Festivals (z.B. Salzburger Festspiele etc.) und an Opernhäusern (Staatsoper Berlin, Wien, Teatro Colon Buenos Aires etc.) tätig. Er erhielt zahlreiche Aufträge für Ensemble-, Chor- und Orchesterwerke durch wichtige Institutionen und Festivals und ebenso zahlreiche Preise und Ehrungen, zuletzt 2006 den "Goldenen Löwen" der Biennale di Venezia für sein Lebenswerk, 2011 den Musikpreis Salzburg und 2012 den Ernst von Siemens Musikpreis. Seine Erarbeitung einer spielbaren Fassung des 3. Akts der Oper Lulu von Alban Berg 1979 hat der Musikwelt ein wesentliches Werk des 20. Jahrhunderts vollständig erschlossen. Zentral für sein Schaffen sind seine Musiktheaterwerke: So wurde seine Oper Baal 1981 bei den Salzburger Festspielen, Der Rattenfänger 1987 beim Steirischen Herbst und Der Riese vom Steinfeld 2002 an der Staatsoper Wien uraufgeführt. Cerha gilt seit langem als bedeutendster österreichischer Komponist der Gegenwart.