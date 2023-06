Brian Ferneyhough Colin Still

1943 in Coventry geboren, erhielt seine musikalische Ausbildung an der Birmingham School of Music und der Royal Academy of Music London. Zwei Stipendien ermöglichten es ihm zudem, bei Ton de Leeuw in Amsterdam und bei Klaus Huber an der Musik-Akademie Basel mit seinen Kompositionsstudien fortzufahren. Als Kompositionslehrer unterrichtete Ferneyhough später an der Musikhochschule Freiburg, an der Mailänder Civica Scuola di Musica, am Königlichen Konservatorium Den Haag, an der University of California in San Diego sowie in Stanford und Harvard. Bei den Darmstädter Ferienkursen lehrt Ferneyhough seit 1976 und war ab 1984 Koordinator der Kompositionskurse. Auf dem europäischen Festland machte er erstmals mit seinen Sonaten für Streichquartett, mit Epicycle und der Missa Brevis auf sich aufmerksam und erhielt für diese Werke Kompositionspreise der niederländischen Stiftung Gaudeamus (1968-1970). Für sein Werk Time and Motion Study II wurde ihm 1974 von der italienischen Abteilung der ISCM der Sonderpreis für das beste Werk aller Kategorien verliehen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die für die Münchener Biennale entstandene Oper Shadowtime (2004), sein Streichquartett Nr. 5 (für das Arditti Quartet), das in Donaueschingen uraufgeführte Orchesterwerk Plötzlichkeit sowie Chronos-Aion. Im Jahr 2007 wurde Ferneyhough der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen.