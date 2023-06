geboren 1965 in Besançon, hat zunächst Klavier, Geige und Cembalo und dann Komposition in Paris und Siena (Italien) studiert. 1994 erhielt er ein Stipendium der Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la vocation. Seither hat er sich ganz seiner kompositorischen Arbeit, seiner Lehrtätigkeit und dem Cembalospiel sowie, manchmal in Verbindung mit dem klassischen Repertoire, der Interpretation eigener Werke am Klavier gewidmet. Er arbeitet regelmäßig mit den wichtigsten Musikinstitutionen in der ganzen Welt zusammen. Seine Werke werden regelmäßig von Solisten wie Teodoro Anzellotti, Irvine Arditti, David Grimal, Nicolas Hodges, Salome Kammer oder Andreas Staier und dem Arditti Quartet, dem ensemble recherche, dem Hilliard Ensemble, dem Klangforum Wien, dem Freiburger Barockorchester und fast allen deutschen und österreichischen Radiosinfonieorchestern gespielt. Brice Pauset ist der Cembalist des von David Grimal in Paris gegründeten Ensembles „Les Dissonances”. Leidenschaftlich interessiert er sich für den Instrumentenbau und baut nach und nach eine Sammlung von Instrumenten auf, in der sich Nachbauten von den bedeutendsten Instrumentenbauern unserer Zeit (Christopher Clarke, Anthony Sidey), Originalinstrumente (darunter ein Hammerklavier von Johann Fritz aus dem Jahr 1810) sowie Nachbauten aus seiner eigenen Werkstatt finden. 2008 wurde Brice Pauset als Kompositionsprofessor an die Hochschule für Musik Freiburg berufen, wo er schon seit 2002 wohnt. In seinem Unterricht lotet er die Verbindungen zwischen Musik, Philosophie, Politik, Wirtschaftswissenschaft, bildende Kunst, Literatur und Architektur aus. Er gibt dazu zahlreiche Meisterkurse, insbesondere in Royaumont, am Ircam, in Graz und an vielen anderen Orten. Im Oktober 2012 wurde er zum Künstlerischen Leiter des Ensemble Contrechamps in Genf berufen.