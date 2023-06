Julius Stahl

wurde 1978 in Witten/Herdecke geboren und studierte Kunstgeschichte, Musik- und Literaturwissenschaft an der TU in Berlin sowie experimentelle Klanggestaltung an der UdK Berlin, an welcher er 2011 einem Lehrauftrag für experimentelle Klanggestaltung nachging. Als Klang- und Medienkünstler kann er Aufführungen und Ausstellungen bei zahlreichen namhaften Galerien und Veranstaltungen aufweisen, wie beispielsweise bei der Transmediale Berlin, dem Rewire Festival in Den Haag, dem ZKM Karlsruhe oder im Podewil-Zentrum für aktuelle Künste Berlin. Für seine Werke erhielt er Stipendien, Förderungen und Preise durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die Landeshauptstadt Dresden, die Denkmalschmiede Höfgen, die Kunststiftung Schöppingen, durch die INM-Initiative für Neue Musik Berlin sowie den Prix Ars Electronica Linz. Heute arbeitet und lebt er in Dresden und Berlin.