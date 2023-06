Pascal Dusapin

wurde 1955 in Nancy geboren und studierte von 1974 bis 1978 Kunst und Kunstwissenschaft an der Pariser Sorbonne. Dort besuchte er Kurse bei Iannis Xenakis sowie bei Franco Donatoni. Diese prägten seine musikalische Sprache maßgebend, die sich vor allem durch lange, spannungsreiche Bögen und durch ein stetes Spiel mit der Dynamik und Rhythmik auszeichnet. 1981 erhielt er ein zweijähriges Stipendium der Villa Medici in Rom, wo seine Werke Tre Scalini, Fist, Quatuor und Niobé entstanden. Neben Ensemble-, Kammermusik- und Orchesterwerken prägen Opern sein späteres Schaffen. Für seine Werke wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Cino del Duca Preis (2005) und der Dan-Davis-Preis (2007). Ebenfalls seit 2007 ist er Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste; von 2006 bis 2007 hatte Dusapin einen Lehrstuhl am Collège de France inne. Sein Schaffen ist von unterschiedlichsten Interessen geprägt, die von der Philosophie bis zur Fotografie reichen. Diese Vielfalt zeigt sich auch an seinen Projektpartnern, unter denen sich Sasha Waltz, James Turrell und das Arditti Quartet befinden.