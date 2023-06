Renald Deppe Wiener Festwochen Into the city

wurde 1955 in Bochum geboren und absolvierte sein Musikstudium an der Folkwang-Hochschule Essen sowie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seit 1998 ist er als Dozent für Dirigieren, Komponieren und für Musiktheorie an der Anton Bruckner Universität in Linz und der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien tätig. Neben seiner Tätigkeit als Komponist ist er auch als Saxophonist und Klarinettist in den Bereichen der klassischen, zeitgenössischen und improvisierten Musik aktiv. So trat er 2005 beim Festival 21 in Wien und 2006 bei musik aktuell – Neue Musik in Niederösterreich als Artist in residence auf. Ebenfalls im Jahr 2006 bekam er für seine Kompositionen den Preis der Stadt Wien verliehen. Außerdem ist Deppe auch in den bildenden Künsten vertreten und spezialisiert sich hier auf Stör- und Nebengeräuschkalligraphien. Seine Werke wurden bereits weltweit ausgestellt.