Knapp 120 Einsendungen

Der "Call for Scores" des Studentenprogramms der Donaueschinger Musiktage wurde gut angenommen.



Am 31. Mai endete die Einsendefrist für Partituren für das Next-Generation-Programm der Donaueschinger Musiktage. 118 Teilnehmer aus 36 Ländern haben Werke eingereicht.

Insgesamt wurden 168 Partituren eingereicht, darunter Werke für konventionelle Ensemblebesetzungen, aber auch experimentelle und performative Formate. Sechs Werke werden nun ausgewählt und am 13. und am 14. Oktober im Rahmen der Donaueschinger Musiktage aufgeführt. In den Next-Generation-Konzerten sind in diesem Jahr die Neue-Musik-Ensembles der Hochschulen Luzern, Stuttgart und Trossingen zu hören. Welche Werke aufgeführt werden, wird am 1. September bekannt gegeben.