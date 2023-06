Bernhard Gander Lukas Beck

Geboren 1969 in Lienz. Studium am Tiroler Landeskonservatorium (Klavier, Tonsatz, Dirigieren); Kompositionsstudium in Graz bei Beat Furrer; Elektroakustische Musik am Studio UPIC/Paris und am Schweizerischen Zentrum für Computermusik Zürich. Musikförderungspreis der Stadt Wien für Komposition 2004; Erste Bank Kompositionspreis 2005; Staatsstipendium für Komposition 2005/07; SKE Publicity Preis 2009; Ernst Krenek Preis 2012 für melting pot

Aufträge von: Klangforum Wien, Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Wiener Konzerthaus, Steirischer Herbst, ORF, Klangspuren, Donaueschinger Musiktage, Wiener Festwochen, Musica Strasbourg, Wittener Tage für neue Kammermusik, Biennale München, Neue Vocalsolisten Stuttgart u. a.

1969 in Lienz. Studies at the Tyrolean Provincial Conservatoire (piano, musical composition, conducting). Composition studies with Beat Furrer in Graz. Electroacoustic music at Studio UPIC in Paris and at the Swiss Centre for Computer Music in Zurich.

Young Composers Grant of the City of Vienna, 2004. Erste Bank Composition Prize in 2005. Austrian federal grants for musical composition 2005/2007. SKE Publicity Prize 2009. Ernst Krenek Prize in 2012 for melting pot.

Commissions from: Klangforum Wien, Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Wiener Konzerthaus, Steirischer Herbst, ORF, Klangspuren, Donaueschinger Musiktage, Wiener Festwochen, Musica Strasbourg, Wittener Tage für neue Kammermusik, Munich Biennale, Neue Vocalsolisten Stuttgart, et al.