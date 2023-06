Jahrgang 1955, Musiker, Komponist und Autor, lebt in Wien. Spielte in Bands beeinflusst von Pop, Jazz, New Wave, „New York Noise“, Webern, Schamanismus und freier Improvisation (80er Jahre). War später aktiv im Umfeld des experimentalen Techno der 90er Jahre. Arbeitet mit dem Computer und generiert Soundscapes aus elektronischen Klängen und Fragmenten vorgefundener Samples (Jäger und Sammler).

1982–1991: Spielt in den experimentellen Gruppen „Auch wenn es seltsam klingen mag“ und „8 ODER 9“.

1991–2001: Soloprojekte mit analogen und digitalen Synthesizern, Prozessoren und Computern.

1989–2003: Leitet Workshops für elektroakustische Poesie (sfd / Schule für Dichtung) in Wien und Jakarta.

1993–2001: Lebt in Wien (Sommer) und in Miami (Winter). Macht elektronische Muzak für Low-Budget-Filme und MTV Latino. Produziert die CD-Serien easy listening und elevator, eine Reihe von „psycho-analytischen Projektalben“, veröffentlicht auf dem Frankfurter Elektronik- Label mille plateaux, sowie die CD Switched-On Wagner

2002–2016: Lebt in Wien (Sommer) und in Arambol, Goa (Winter). Dort macht er improvisierte Instrumentalmusik und kuratiert meditative Live-Abende für Musik und improvisierten Tanz. In Wien produziert er für Radio, Film, Video, Kunstinstallationen, Computer Games (ars doom), Tanz / Theater. Zur Zeit arbeitet er an literarischen Texten (Gedichtband Worten) und an der waves-Serie (psychedelic sample-based abstract „digitalanalog“ music).

English

Born in 1955, musician, composer and author, lives in Vienna. Played in bands influenced by pop, jazz, New Wave, New York Noise, Webern, shamanism and free improvisation (1980s). Was later active in the general area of experimental 1990s techno. Works with the computer and generates soundscapes of electronic sounds and fragments of found samples (hunter-gatherer).

1982–1991: played in the experimental groups Auch wenn es seltsam klingen mag and 8 ODER 9.

1990–2001: solo projects with analogue and digital synthesizers, processors and computers.

1989–2003: led workshops for electroacoustic poetry (sfd / Schule für Dichtung) in Vienna and Jakarta.

1993–2001: based in Vienna (summer) and Miami (winter). Made electronic muzak for low-budget films and MTV Latino. Produced the CD series easy listening and elevator, a number of ‘psycho-analytical project albums’ released on the Frankfurt electronic music label mille plateaux, as well as the CD Switched-on Wagner.

2002–2016: based in Vienna (summer) and Arambol, Goa (winter). There he played improvised instrumental music and curates meditative live evenings for music and improvised dance. In Vienna he was a producer for radio, films, video, art installations, computer games (ars doom ), dance / theatre. He is currently working on literary texts (e.g. Worten , a volume of poetry) and the waves series (psychedelic sample-based abstract ‘digitalanalog’ music).