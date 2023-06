Peter Ablinger SWR Siegrid Ablinger

Mittlerweile bin ich älter geworden und ich benutze immer öfter eine Brille. Mit Brille sehe ich ungefähr so wie früher. Ohne Brille sehe ich weniger, insbesondere die entfernteren Dinge sind verschwommen. Es stellt sich also der Eindruck ein, dass sich der Radius meiner Wahrnehmung verengt, zurückzieht auf den Punkt, von dem aus ich blicke. Es stellt sich der Eindruck ein, als würde ich ohne Brille etwas von der Welt verlieren, was ich mit Brille noch erreichen kann. Der Eindruck (die Täuschung) ist interessant, denn es fragt sich, was wirklich den Unterschied zwischen der (noch besser) erreichten Welt und der nicht mehr (oder weniger gut) erreichten Welt ausmacht. Peter Ablinger, geboren 1959 in Österreich, lebt seit 1982 in Berlin.

English

By now I have grown older, and use glasses increasingly often. With glasses I can see roughly as well as I used to. Without glasses I see less, and distant things in particular are blurred. So I have the impression that my radius of perception is narrowing, withdrawing to the point from which I gaze. I have the impression that without glasses, I lose something of the world that I can still retain with glasses. The impression (the illusion) is interesting, because one wonders what really makes the difference between a world that is reached (even better) and one that is no longer (or less well) reached. Peter Ablinger, born in Austria in 1959, has lived in Berlin since 1982.