Wieland Hoban

Wurde 1978 in London geboren. Er studierte Komposition bei Isabel Mundry, Hans Zender und Gerhard Müller-Hornbach an der Musikhochschule Frankfurt. Seine Musik wird international aufgeführt; Zusammenarbeit u.a. mit Ensemble SurPlus, ensemble recherche, hand werk, KNM Berlin, ensemble mosaik, Champ d'Action, Stadler Quartett, Kairos Quartett und Solisten wie Ian Pace (Klavier), Arne Deforce (Cello) und Diego Castro Magaš (Gitarre). Neben der kompositorischen Arbeit ist er als freier Übersetzer tätig (deutsch-englisch) in den Bereichen der Musik, Philosophie und Literatur, z.B. von mehreren Büchern von Theodor W. Adorno, Peter Sloterdijk und Alexander Kluge sowie von zahlreichen Aufsätzen für Sammelbände und Fachzeitschriften; zudem hat er eigene Analysen und andere theoretische Schriften veröffentlicht. Er ist seit 2000 Dolmetscher bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik Darmstadt. In seiner Musik strebt er eine Vielschichtigkeit an, die einerseits den stets wechselhaften Fluss unserer Wahrnehmung und unseres Bewusstseins widerspiegelt, andererseits aber auf etwas hinweist, das darüber hinaus liegt und nur angedeutet werden kann.

English

Hoban was born in London in 1978. He studied composition with Isabel Mundry, Hans Zender and Gerhard Müller-Hornbach at the Frankfurt Academy of Music and Performing Arts. His music is performed internationally; he has worked with such groups as Ensemble SurPlus, ensemble recherche, hand werk, KNM Berlin, ensemble mosaik, Champ d’Action, Stadler Quartet, Kairos Quartet and soloists such as Ian Pace (piano), Arne Deforce (cello) and Diego Castro Magaš (guitar). In addition to his compositional work he is a freelance translator (German-English) in the fields of music, philosophy and literature, e.g. of several books by Theodor W. Adorno, Peter Sloterdijk and Alexander Kluge, as well as numerous essays for collections and journals; he has also published his own analyses and other theoretical writings. He has worked as an interpreter at the Darmstadt International Summer Course for New Music since 2000. In his music, he strives to achieve a multi-layered quality that reflects the ever-changing flow of our perceptions and consciousness, while pointing to something that lies beyond these and can only be hinted at.