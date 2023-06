Herbordt und Mohren sind Absolventen der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen. Seit 2000 entstehen gemeinsame interdisziplinäre Arbeiten im Grenzbereich der darstellenden Künste. Ihre preisgekrönten Installationen, Hörstücke, (Musik-)Theaterarbeiten, Ausstellungs- und Publikationsprojekte werden international in unterschiedlichsten künstlerischen wie wissenschaftlichen Kontexten produziert und präsentiert. 2015 erschien im Alexander Verlag Berlin ihr Buch Vorgestellte Institutionen / Performing Institutions, ein vielschichtiges Künstlerbuch über Voraussetzungen, Ziele und notwendige Aktualisierungen von Institutionen.

English

Herbordt and Mohren studied applied theatre studies in Giessen. Since 2000 they have collaborated on various interdisciplinary projects on the threshold of the performing arts. Their award-winning installations, audio plays, (music) theatre works, exhibitions and publication projects were produced and presented internationally in the most varied artistic and academic contexts. 2015 saw the publication of their book Vorgestellte Institutionen / Performing Institutions (Berlin: Alexander Verlag), a multi-layered artists’ book on the preconditions, aims and necessary updating of institutions.