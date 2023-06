geboren 1977 in Bremen, studierte von 1998 bis 2003 Komposition bei Nicolaus A. Huber und Thomas Neuhaus an der Folkwang-Hochschule Essen und absolvierte ein Postgraduiertenstudium bei Beat Furrer an der Universität der Künste Graz im Rahmen eines DAAD Stipendiums. Arbeiten entstanden u. a. am IRCAM (Paris), im Centro di Sonologia computazionale (Padova), im ZKM (Karlsruhe), im ICEM (Essen), im elektronischen Studio der AdK (Berlin) und im IEM (Graz). Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Hannes Seidl erarbeitet seine Stücke mit zahlreichen renommierten Ensembles. Seine Kompositionen wurden u. a. bei Ultraschall Berlin, Ultima Oslo, beim steirischen Herbst Graz, ECLAT und dem Warschauer Herbst gespielt. 2002 gründete er zusammen mit Maximilian Marcoll das Elektronikduo dis.playce, mit dem er seitdem regelmäßig auftritt. Seit 2008 arbeitet er mit dem Videokünstler Daniel Kötter zusammen, mit dem er mehrere Musiktheaterproduktionen (Falsche Arbeit, 2008, Falsche Freizeit, 2010, Freizeitspektakel, 2010, Fernorchester, 2012, Trilogie Ökonomien des Handelns KREDIT RECHT LIEBE, 2013–2016), Installationen (Galerie, 2010, Treppe, 2011) Kurzfilme (Film für übers Sofa, 2009, Anschlussfilm, 2010, vorderbühne, 2012) sowie das Hörstück Studio (2013) erarbeitete. Hannes Seidl lebt in Frankfurt a. M.

English

born in Bremen in 1977, studied composition with Nicolaus A. Huber and Thomas Neuhaus at the Folkwang Academy of Music, Essen, from 1998-2003, then completed his postgraduate studies with Beat Furrer at the Graz University of Arts on a DAAD scholarship. Projects at, among other places, IRCAM (Paris), Centro di Sonologia computazionale (Padua), ZKM (Karlsruhe), ICEM (Essen), the electronic studio of the Academy of Arts (Berlin), and IEM (Graz). He has received numerous awards.

Hannes Seidl has worked on his pieces with numerous renowned ensembles. His compositions have been played at the Ultraschall Festival (Berlin), Ultima

Festival (Oslo), Steirischer Herbst (Graz), ECLAT, Warsaw Autumn and elsewhere. In 2002 he founded the electronics duo dis.playce with Maximilian Marcoll, and they have performed regularly since then. Since 2008 he has collaborated with the video artist Daniel Kötter on several music theatre productions (Falsche Arbeit, 2008, Falsche Freizeit, 2010, Freizeitspektakel, 2010, Fernorchester, 2012, Trilogie Ökonomien des Handelns KREDIT RECHT LIEBE, 2013–2016), installations (Galerie, 2010, Treppe, 2011) and short films (Film für übers Sofa, 2009, Anschlussfilm, 2010, vorderbühne, 2012), as well as the audio play Studio (2013). Hannes Seidl lives in Frankfurt.