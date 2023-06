Yutaka Makino

Sie wurde 1976 in Tochigi, Japan, geboren. Er studierte Geowissenschaften, Computermusik und Bildende Kunst in Japan, Europa und den USA. Heute lebt und arbeitet er in Berlin. In experimentellen Setups und auf der Grundlage von Forschungen in den Gebieten der Phänomenologie, der experimentellen Psychologie, der Psychoakustik, den Sozialwissenschaften und der Systemtheorie beschäftigt sich Makino mit Wahrnehmungsprozessen. Mit seinen Performances und Installationen schafft er visuelle und akustische Environments, die unterschiedliche Wahrnehmungsweisen für den Rezipienten erlebbar machen und zu einer Auseinandersetzung mit Perzeptionsvorgängen anregen.

English

Was born in Tochigi, Japan, in 1976. He studied earth science, computer music and visual arts in Japan, Europe and the USA. Today he lives and works in Berlin. On the basis of research into areas such as phenomenology, experimental psychology, psychoacoustics, social sciences and system theory, Makino probes the processes of perception in experimental setups. His performances and installations provide visually and acoustically conditioned environments that make different modes of perception tangible to the perceivers and provoke reflection on the acts of perception.