Klaus Schedl wurde 1966 in Stuttgart geboren. Sein kompositorisches Schaffen umfasst Werke für Soloinstrumente, Kammer-, Vokal- und Orchestermusik sowie Opern und musiktheatrale Werke. Er ist Mitbegründer und langjähriger künstlerischer Leiter des Ensembles piano possibile und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 2009 den Musikförderpreis der Landeshauptstadt München. Von 1997–99 lehrte er als Dozent für Analyse, Kompositionstechniken und Computermusik an den Konservatorien Coimbra und Viseu in Portugal. Danach lebte er in London und später in Paris, wo er mit einem Stipendium am IRCAM studierte. Seit dieser Zeit beschäftigt er sich intensiv mit der Weiterentwicklung der elektroakustischen Musik. Wichtige künstlerische Stationen sind: untitled (look, look come closer), ein Tanztheater mit Christine Gaigge, beim Impulstanzfestival in Wien 2015; Selbsthenker II – durch die Wand ins Gehirn in Donaueschingen 2012; Les Fleur du Mal – ein Liederzyklus durch piano possibile in Hellerau 2011; Tilt, eine Oper für die Münchener Biennale, aufgeführt in München, Sao Paulo, Wien und Rotterdam 2010–2013; ich komponier aus Ihrer Hand in Sao Paulo 2008; city scan, Vermessung einer Stadt für die Münchener Biennale 2006; suchmaschinen im lichtleeren meer mit Berkan Karpat 2002; Tod der Hasen, Kammeroper, 2000; running man, 1998.

Derzeit lebt Klaus Schedl in München.

English

Was born in Stuttgart in 1966. His compositional output encompasses works for solo instruments, music for chamber, vocal and orchestral forces, as well as operas and music theatre works. He is a co-founder and long-standing artistic director of the ensemble piano possibile and has received numerous awards, including the 2009 Music Advancement Award of the State Capital of Munich. From 1997-99 he taught analysis, compositional techniques and computer music at the music academies of Coimbra and Viseu (Portugal). He subsequently lived in London and later in Paris, where he studied at IRCAM on a scholarship. Since then he has worked intensively on the further development of electro-acoustic music.

Important points in his artistic career include: untitled (look, look come closer), a dance work with Christine Gaigg performed at the 2015 Impuls Dance Festival in Vienna; Selbsthenker II – durch die Wand ins Gehirn in Donaueschingen, 2012; Les Fleurs du Mal – ein Liederzyklus by piano possibile in Hellerau, 2011; Tilt, an opera for the Munich Biennale, performed in Munich, Sao Paulo, Vienna and Rotterdam, 2010–2013; ich komponier aus Ihrer Hand in Sao Paulo, 2008; city scan, measurement of a city for the 2006 Munich Biennale; suchmaschinen im lichtleeren meer with Berkan Karpat, 2002; Tod der Hasen, chamber opera, 2000; running man, 1998. Klaus Schedl currently lives in Munich.