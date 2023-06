Franck Bedrossian Elie Kongs

Wurde am 3. Februar 1971 in Paris geboren. Studierte Komposition bei Allain Gaussin und besuchte das Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (Klasse von Gérard Grisey und Marco Stroppa). 2002–03 absolvierte er einen Kurs für Komposition und Computermusik am IRCAM.

Seine Werke wurden in Europa, Russland, Asien, den USA und Südamerika aufgeführt, von Ensembles wie L‘Itinéraire, 2e2m, Ictus, Court-Circuit, Ensemble intercontemporain, Klangforum Wien, SWR Sinfonieorchester Baden Baden und Freiburg, BBC Scottish Symphony Orchestra, Contrechamps, San Francisco Contemporary Music Players, Moscow Contemporary Ensemble, the Diotima Quartet, dies bei Festivals wie MANCA, International Festival Cervantino, Présences, Borealis Festival, Ars Musica, Printemps des Arts de Monte-Carlo, ManiFeste, Wien Modern, Archipel, den Donaueschinger Musiktagen, MaerzMusik, den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, der Biennale von Venedig und den Wittener Tagen für neue Kammermusik. Von April 2006 bis April 2008 war er Gast der Villa Medici. Zurzeit unterrichtet er Komposition an der University of California, Berkeley. Kürzlich wurde er vom französischen Kulturministerium zum „Chevalier dans l‘Ordre des Arts et des Lettres“ ernannt.

English

Was born in Paris, France, on February 3rd, 1971. He studied composition with Allain Gaussin and entered the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (class of Gérard Grisey and Marco Stroppa). In 2002-2003, he attended the course in composition and computer music at IRCAM. His works have been performed in Europe, Russia, Asia, United States and South America by ensembles such as L’Itinéraire, 2e2m, Ictus, Court Circuit, Ensemble intercontemporain, Klangforum Wien, SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg, BBC Scottish Symphony Orchestra, Contrechamps, San Francisco Contemporary Music Players, Moscow Contemporary Ensemble, the Diotima Quartet, as part of festivals MANCA, International Festival Cervantino, Présences, Borealis Festival, Ars Musica, Printemps des Arts de Monte-Carlo, ManiFeste, Wien Modern, Archipel, Donaueschinger Musiktage, MaerzMusik, Darmstadt Summer Course for New Music, Venice Biennale, Wittener Tage für neue Kammermusik. He was a resident at the Villa Medici from April 2006 to April 2008, and currently teaches Music Composition at the University of California, Berkeley. He was recently made a “Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres” by the French Ministry of Culture.