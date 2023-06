Georg Friedrich Haas Harald Hoffmann

„Schon früh war mir zweierlei bewusst: Die zwölf Töne, die ein Klavier pro Oktave aufweist, sind mir zu wenig. Ich brauche engere Intervalle, feinere Abstufungen. Und ich will Ausdruck komponieren, emotionale Musik, die berührt und ergreift“, so Georg Friedrich Haas. 1953 geboren und aufgewachsen in einem Bergdorf in Vorarlberg wurde Haas bereits in der Schulzeit durch seinen Musiklehrer, den Komponisten Gerold Amann, mit neuer Musik konfrontiert. Inzwischen bewegt sich der 2013 zum Professor für Komposition an der Columbia University New York berufene Komponist geografisch zwischen zwei Polen. Er sieht sich durch seine Lehrer Gösta Neuwirth, Ivan Eröd und insbesondere Friedrich Cerha eingebunden in die Tradition der Wiener Schule und nutzt gleichzeitig die ästhetische Freiheit amerikanischer Komponisten wie Charles Ives, John Cage oder James Tenney als wichtigen Orientierungspunkt für einen musikalischen Ausdruck jenseits jeglicher Ideologien. Er wurde für seine Werke mit zahlreichen Kompositionspreisen sowie 2007 mit dem Großen österreichischen Staatspreis ausgezeichnet. Einen Schwerpunkt widmet ihm 2016 das Huddersfield Contemporary Music Festival.

Als weiterer Saisonhöhepunkt wird im Januar 2017 das Ensemble Resonanz im Rahmen der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg das Ensemblewerk Release zur Uraufführung bringen. Im Sommer 2017 ist Haas als composer in residence beim Suntory Arts Foundation‘s Summer Festival zu Gast, wo ein für Miranda Cuckson komponiertes neues Violinkonzert zu Gehör kommen wird.

English

‘Two things were clear to me from an early age: the twelve tones that a piano can produce per octave are too few for me. I need smaller intervals, finer nuances. And I want to compose expression, emotional music which moves and takes hold of people,’ says Georg Friedrich Haas.

Born in 1953, Haas grew up in a mountain village in the Vorarlberg region of western Austria and was already exposed to New Music as a student through his music teacher, the composer Gerold Amann. Since 2013 MacDowell Professor of Music at Columbia University in New York, he now moves geographically between two poles. He sees himself as being integrated in the traditions of the Viennese School through his teachers Gösta Neuwirth, Ivan Eröd and in particular Friedrich Cerha, and at the same time takes the aesthetic freedom of American composers such as Charles Ives, John Cage and James Tenney as an important point of reference for musical expression that goes beyond ideologies. Haas has received numerous composition awards and was honoured with the Grand Austrian State Prize in 2007. Highlights of this season include his residency at the Huddersfield Contemporary Music Festival, and the premiere of his ensemble work Release in January 2017 by the Ensemble Resonanz at the opening of the Elbphilharmonie in Hamburg. In summer 2017 Georg Friedrich Haas will be composer-inresidence at the Suntory Art Foundation’s Summer Festival where a new violin concerto composed for Miranda Cuckson will receive its world premiere.