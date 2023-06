Ken Vandermark wurde 1964 in Warwick/Rhode Island in den USA geboren. Aufgewachsen in Boston, hat Vandermark ursprünglich Film an der McGill University in Montreal studiert, wo er auch sein erstes Trio "Fourth Stream" gründete. Seit 1989 lebt der Saxophonist und Klarinettist in Chicago und verkörpert neben Tortoise und Jim O´Rourke das neue Chicago, das nicht zuletzt durch die AACM, die Association for the Advancement of Creative Musicians, zum derzeitigen amerikanischen Zentrum für experimentelle Improvisationsmusik wurde.



Ken Vandermark beherrscht eine große stilistische Bandbreite - vom funkigen Soul bis zum brachialen Free Jazz -, aber er betreibt nicht die bloße Addition verschiedener Stilelemente. Dafür ist er unter anderem mit dem renommierten McArthur Genius Grant ausgezeichnet worden, der bis dato nur Größen wie Cecil Taylor oder Steve Lacy vergönnt war.



Neben seiner solistischen Tätigkeit und seiner Mitwirkung in Peter Brötzmanns "Chicago Tentet" ist Vandermark vor allem durch das DKV Trio (mit Kent Kessler und Hamid Drake), durch sein Quintett Vandermark 5 (mit Jeb Bishop, Dave Rempis, Kent Kessler und Tim Mulvenna) sowie durch seine zwölfköpfige Territory Band international bekannt geworden.

Uraufführung in Donaueschingen: 2005