Akustische Spielformen

Karl-Sczuka-Preis 2005

Vorführung des Preiswerkes und des Förderpreiswerkes

Anschließend Publikumsgespräch mit Hanna Hartman, Antje Vowinckel sowie den Jurymitgliedern Klaus Ramm und Frank Kaspar



Karl-Sczuka-Preis 2005

Hanna Hartman

Att fälla grova träd är förknippat med risker

Das Fällen hoher Bäume ist mit Risiken verbunden

The felling of tall trees entails danger



Dauer 9 Minuten



Karl-Sczuka-Förderpreis 2005

Antje Vowinckel

Call me yesterday



Dauer 50 Minuten



Text-Klangkomposition aus internationalen Sprachkursen

mit weiteren Stimmen von: Gilles Aubry, Nicolai Franke, Marie Goyette, Diane Greenwood, Jens Jarisch, Annette Krebs, Michael Lissek und Jacqueline Macauly;

den Streichern: Benedikt Bindewald (Viola), Cathrin Romeis (Violoncello) und Josa Gerhard (Violine).

Orgel, Harmonium, Klavier, Flöte, Percussion, Elektronik, Text und Komposition: Antje Vowinckel

Dank an: Alessandro Bosetti, Giorgio Bosetti, Sandrine Castelot, Walter Filz, Giuseppe Lelasi, Eddi Rogers, Smithsonian Institute in Washington D.C.



Realisation Antje Vowinckel

Autorenproduktion mit Unterstützung der Filmstiftung NRW

für RNE Radio Clásica Madrid/ CDMC (Centro para la Difusión de la Música Contemporánea) 2005

Redaktion José Iges

Uraufführung Alicante Festival 20. 9. 2005

Ursendung RNE Madrid, Radio Clásica 20. 9. 2005

