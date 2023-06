Friedrich Rückert

Geht, Kinder, nicht ans Wassern `nan!

Im Wasser wohnt der Wassermann,

Der wird hinein euch ziehen,

Wenn ihr nicht werdet fliehen.



Da flohn sie, wo ein Wasser rann,

Und fürchteten den Wassermann;

Da glaubt´ ich sie geborgen

Im Trocknen ohne Sorgen.



Nun wohl! Euch that der Wassermann,

Euch that kein Leid das Wasser an,

Allein ihr mußtet werden

Begraben in der Erden.



Und tret´ ich nun ans Wasser `ran,

So ruft mir zu der Wassermann:

Wie hast du dich betrogen,

Und mir die Lust entzogen!



Ich hätte, spricht der Wassermann,

Dem schönen Paar nie was gethan;

Ihr Bild wollt ich mit Schweigen

Im Spiegel ihnen zeigen.



Friedrich Rückert