wurde 1958 in Beuthen/Oberschlesien geboren. Nach seiner Flucht in die Bundesrepublik Deutschland studierte er ab 1977 Verfahrenstechnik und Bauingenieurwesen. Seit 1982 ist Schläger als Instrumentskulpturenbauer, Organisator von Kunstprojekten und Komponist tätig. Seine wichtigsten Ausstellungen und Präsentationen fanden 1984 in Paris, 1989 in New York, 1992 in Utrecht, 1994 in Warschau, 1995 in Amsterdam, 1996 in Lyon, 1999 in Tel Aviv, 2000 in Barcelona statt. Christof Schläger lebt in Amsterdam und Herne.