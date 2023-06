Claudio Puntin

1965 geboren in Zug (Schweiz), italienischer Abstammung. Nach ersten musikalischen Auftritten 1977absolvierte er 1981-85 eine Ausbildung zum Goldschmied an der Schule für Schmuckgestaltung Luzern. 1985 war er Preisträger "Prix Golay Buchel Schmuck und Design", 1984-88 Solo-Klarinettist des Schweizer Jugend Sinfonie Orchesters. Zwischen 1987 und 1993 folgten Musikstudien in Köln (Jazz, Klarinette) und Rotterdam (Bassklarinette, zeitgenössische Musik), 1988 bis 1993 nahm Puntin an Lehrveranstaltungen von Sergiu Celibidache teil, die ihn musikalisch und weltanschaulich prägten. 1991 war er Finalist in der European Jazz-Competition Leverkusen (im Duo mit Steffen Schorn), 1992 Finalist der European Jazz-Competition Bruxelles. Er gewann den goldenen Amadeus 1993, den 1. Preis des Musik-Kreativ Wettbewerbs Frankfurt (Schorn Puntin Duo) und 1994 den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen (Schorn/Puntin Duo). Im selben Jahr wurde das Duo "Southern Comfort’s Jazzmusician of the year". Internationale Auftritte und Tourneen folgten. 1996-1998 produzierte und komponierte Puntin die Filmmusik zu "Sunset in Venice" und erhielt den Deutschen.Kurzfilmpreis in Gold. Gemeinsam mit Steffen Schorn leitete er das SWR New Jazz Meetings Baden-Baden 2000. Solistische Zusammenarbeit u.a. mit Ensemble Modern, Orchester des Bayerischen Rundfunks, Tonhalle Orchester Zürich, WDR Rundfunk-Orchester, WDR-BigBand, NDR BigBand, Schauspielhaus Köln, King of Swing Orchester (Benny Goodman Orchester), Klaus König Orchester, Hermeto Pascoal, Dave Liebman, Fred Frith.