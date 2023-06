"Creation" von Martin Frommelt

Exklusives Künstlerplakat in limitierter Auflage

Mit 20 Uraufführungen von Künstlern aus 14 Nationen bestätigen die Donaueschinger Musiktage auch in diesem Jahr ihren Ruf als international wichtigstes Festival für Neue Musik. Zu den Konzerten, Performances und Installationen werden auch in diesem Jahr nahezu 10000 Besucher aus aller Welt erwartet. Jetzt ist das exklusive Festivalplakat des Liechtensteiner Künstlers Martin Frommelt erschienen. Mit einem Motiv aus seinem monumentalen druckgrafischen Mappenwerk "Creation – Fünf Konstellationen zur Schöpfung", entstanden zwischen 1989 und 1999, wirbt es für die Donaueschinger Musiktage vom 17. bis 19. Oktober 2008. Sammler können das Plakat im DIN A1-Format bei der Stadt Donaueschingen zum Preis von 20 Euro erwerben. 50 Exemplare werden vom Künstler signiert. Sie kosten 50 Euro.

Performance bei den Musiktagen 2008

Das Werkbuch "Creation - Fünf Konstellationen zur Schöpfung" von Martin Frommelt ist in fünf Zyklen aufgeteilt und umfasst insgesamt 214 Farbradierungen auf 107 großformatigen Bögen. Es ist während der Donaueschinger Musiktage in einer Performance zu erleben (Samstag, 18. Oktober), die in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln (Kolumba) entstanden ist. Dabei blättern fünf Kuratoren des Kolumba in unterschiedlichen Tempi und in unterschiedlicher Dichte in dem Mappenwerk Frommelts. Zugleich lesen sieben Schauspieler, die sich mit den Betrachtern frei im Raum bewegen werden, eine Auswahl verschiedener Texte aus mehreren Jahrhunderten zum Thema "Schöpfung".

Martin Frommelt:

"Das Motiv auf dem Plakat für die Donaueschinger Musiktage 2008 ist meinem Grafikzyklus ‚Creation – Fünf Konstellationen zur Schöpfung 1989-1999’ entnommen. Diese Farbradierung liegt als Blatt 15 in der Kassette der Konstellation II, die betitelt ist mit ‚Vernetzung und Kräfte’. Die Gestaltung von Blatt 15 schien mir geeignet für das Plakat, da es sich wie ein minimalistisches musikalisches Motiv durch den Raum fortbewegt, ohne dabei das kompositorische Genre zu definieren. Wie ein breit angelegter Klang in repetitiver, strukturierender Wellenbewegung, kontrastiert durch perkussive Einwürfe in Form von drei dunklen Flächen. Während der thematischen Erarbeitung der ‚Creation’ war die Auseinandersetzung mit musikalischen Phänomenen und deren Übertragung, zum Beispiel in die Astrophysik oder in die Evolutionsforschung, neben der Naturbeobachtung ein wesentlicher Bestandteil des langwierigen Formen-Findungsprozesses, aus dem ich die gestalterische Sprache der einzelnen Grafiken entwickelt habe.“

Martin Frommelt, geboren 1933 in Schaan (FL), lebt als freischaffender bildender Künstler in Liechtenstein. Von 1949 bis 1952 absolvierte er eine Kunstausbildung bei Kanonikus Anton Frommelt, Vaduz; von 1952 bis 1956 Studium an der Akademie der Bildenden Künste, Paris. Nach Abschluss des Studiums freies künstlerisches Schaffen in Paris zusammen mit Berufskollegen, Beginn der Projekte für integrale Farbgestaltung im öffentlichen Raum. Zurückgekehrt nach Schaan, entstehen neben seinem freien künstlerischen Werk - wozu die Malerei und die Druckgrafik maßgeblich gehören - Kunstwerke für öffentliche Bauten. Frommelt gestaltet Plätze, Brunnen, Schulzentren, Glasfenster, Mosaiken und Emails, Plastiken in Metall, Bronze und Stein. Zu seiner künstlerischen Arbeit gehören auch druckgrafische Zyklen und bibliophile Mappenwerke: Farbholzschnittfolge „Apokalypse“ (1970); Radierungsfolge „Vähtreb-Viehtrieb“ (1986). 1999 kommt nach zehnjähriger Arbeit sein umfassendstes druckgrafisches Werk „Creation“ zum Abschluss. Zu diesem Grafikzyklus ist ein gleichnamiger Katalog beim SKIRA Verlag erschienen (Mailand/Genf 1999), Deutsch: ISBN 88-81 18-571-7, Englisch: ISBN 88-81 18-572-5. Werke von Frommelt befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen, u. a. bei der ETH Zürich; Albertina, Wien; Mezzanin-Stiftung, Schaan.

Förderer der Donaueschinger Musiktage sind die Kulturstiftung des Bundes, die Ernst von Siemens Musikstiftung, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Donaueschingen und der Südwestrundfunk (SWR). Alle uraufgeführten Kompositionen sind Auftragswerke des SWR und werden im Kulturprogramm SWR2 live übertragen.

Plakatbestellungen sind direkt beim Amt für Kultur, Tourismus und Marketing der Stadt Donaueschingen möglich

Donaueschinger Musiktage Straße: Karlstraße 58 Ort: 78166 Donaueschingen Telefon +49(0)771 857266 E-Mail: donaueschingen@swr.de

Bitte Verrechnungsscheck beilegen. Preis: 20 Euro, inklusive Versand. Vom Künstler signierte Exemplare gibt es erst ab Beginn des Festivals in Donaueschingen. Sie kosten 50 Euro.