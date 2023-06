wurde 1963 in Karlsruhe geboren. Dort studierte er zwischen 1986 und 1993 Architektur und Medienkunst an der Universität und der Hochschule für Gestaltung, außerdem gewann er Praxis als Schauspieler.



Seit 1999 arbeitet Ziegler als Medienkünstler mit interaktiven Medien auf der Bühne, meist im Bereich Tanztheater. Seit 1993 ist er tätig im Bereich interaktiver Multimediaproduktion am ZKM Karlsruhe, beim Ballett Frankfurt, am Goethe Institut und an der National Gallery of Canada (Ontario).



Seit 1997 internationale Lehrtätigkeit und Workshops im Bereich Multimedia, Tanz und Technologie, seit 1999 Produktion interaktiver Bühnensysteme, Videos und Animationen für Theater und internationale Theaterkompanien.



Ziegler nahm an verschiedenen internationalen Medienkunstausstellungen teil. Seine Arbeiten wurden u.a. mit dem Produktionspreis der Stadt München "Junge Kunst Und Neue Medien" ausgezeichnet und durch die Stadt München sowie den Bayerischen Landesverband Zeitgenössischer Tanz gefördert.



Zur Zeit arbeitet Christian Ziegler als Gastkünstler am ZKM Karlsruhe und ist Lehrbeauftragter für Szenografie an der HfG (Hochschule für Gestaltung) Karlsruhe.