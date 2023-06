studierte von 1986-1990 Malerei an der Accademia di Belle Arti di Firenze und absolvierte danach bis 1996 an der Hochschule der Bildenden Künste Saar ein Studium der Freien Künste bei Wolfgang Nestler und Serge Spitzer. 1997/98 erhielt sie das Stipendium der Stiftung für deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit und war mit Arbeitsaufenthalten in Paris, Polen und USA; im Jahr 2000 erhielt sie den Marler Video-Installations-Preis, war 2005 Förderstipendiatin der Landeshauptstadt Saarbrücken und erhielt 2006 den Videokunstpreis "octobre rouge", Luxemburg. Claudia Brieske ist Mitinitiatorin der internationalen Medienkunstprojekte „Gegenort- The-Virtual-Mine“ (2001) und „Virtual Residency“ (2007). Von 2002-2008 arbeitete sie als Lehrbeauftragte an der Hochschule der Bildenden Künste Saar und seit 2009 als künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Media Art & Design. Sie entwickelt als Künstlerin ortsspezifische Video- und Klanginstallationen. Die Beziehung zwischen Klang, Bild und Bewegung hat in ihrer Arbeit eine besondere Bedeutung. Sie ist Absolventin des Programms für europäisches kulturelles Projektmanagement der Fondation Marcel Hicter in Brüssel, außerdem Gründungsmitglied des Vokalensembles VOXLabYrinth in Bern (CH) und der Initiative temporäre Kunsträume in Berlin. Im Jahr 2009 arbeitete sie im Forschungsprojekt „Gestik als künstlerische Impuls/Gesture-Performance“ an der Hochschule der Künste Bern (CH) im Studiengang Théâtre Musical mit.