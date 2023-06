Die syrische Sängerin Najat Suleiman schloss ihr Studium in den Fächern Gesang und Schlagzeug 1999 am High Institute of Music in Damaskus ab. Als Solosängerin trat sie mit dem Arabic Orchestra des High Institute of Music in Damaskus auf, so unter anderem bei der Eröffnung des syrischen Opernhauses in Damaskus. Mit ihrer eigenen Gruppe orientalischer Musiker führt sie arabische Musik in unterschiedlichen Stilrichtungen auf. 2002 war sie als Sängerin an der Inszenierung der „Bakchen“ in der Regie von Johan Simons beteiligt, für die der syrische Komponist Nuri Iskandar eine Bühnenmusik schrieb. Mit dieser Inszenierung gastierte sie in verschiedenen europäischen Städten. Der dänische Rundfunk übertrug 2004 eines ihrer Live-Konzerte. Seit 2011 lebt Najat Suleiman in Bern/Schweiz. Im Juni 2011 trat sie im Gare du Nord in Basel auf und im September 2012 ist sie an der Biennale in Bern beteiligt.