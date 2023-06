Mensch und Maschine

"Naja, weil an allen Ecken und Enden Komponisten lauern. Auf jedem Stuhl sitzt ein Komponist, eine Komponistin. Das ist so wie teilnehmen am aktuellen Geschehen, was sich in den Köpfen der Komponisten abspielt. Das ist ganz wichtig, dass das existiert, denn Komponisten sind nun mal auch Seismografen der Gesellschaft. Wenn man in diese Konzerte geht an diesen drei Tagen, erlebt man - Beben! Im besten Fall wird man ständig berührt. Das ist, glaube ich, das was Donaueschingen kann wie kaum ein anderes Festival auf der Welt: bewegen."