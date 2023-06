Simon Steen-Andersen Christian Vium

wurde 1976 in Dänemark geboren und studierte von 1998 bis 2006 Komposition in Århus, Freiburg, Kopenhagen und Buenos Aires bei Karl Aage Rasmussen, Mathias Spahlinger, Bent Sørensen und Gabriel Valverde. Erstmals machte er im Jahr 2000 auf sich aufmerksam, als er mit seinem ersten Streichquartett den Holmboe Prize gewann. In den nachfolgenden Jahren erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise, u.a. den Kranichsteiner Musikpreis (2008), den Tribune internationale des compositeurs (2010) und sowohl den Berliner Kunstpreis der Akademie der Künste als auch den Carl Nielsen Preis (2013). Im Jahr 2010 war er außerdem Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. In seinen Werken lassen sich neben Instrumentalmusik auch elektronische Musik sowie Video-Installationen wiederfinden. In vielen Kompositionen kombiniert er die verschiedenen Elemente dieser Genres miteinander. Seit 2008 hat er einen Lehrstuhl für Komposition in Århus inne. Er lebt und arbeitet in Berlin.