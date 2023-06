Ondřej Adámek

wurde 1979 in Prag geboren, studierte Komposition an der Musikakademie in Prag und am Konservatorium in Paris. Er komponiert Orchester-, Kammer-, Vokal- und elektroakustische Musik und arbeitet mit Choreographen des zeitgenössischen Tanzes zusammen. Im April 2002 wurde ihm für die Zusammenarbeit mit der Tanzkompanie Gaara in Nairobi (Produktion „Abila“) ein UNESCO-Stipendium zugesprochen. Er erhielt zahlreiche Kompositionsaufträge von den wichtigsten Festivals und Ensembles und kam 2010 als Gast des Künstlerprogramms des DAAD in seine heutige Heimatstadt Berlin. Seit 2011 gibt er Meisterklassen für Komposition am Konservatorium in Paris, an der Columbia University New York sowie der Musikhochschule Luzern. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Preise, wie den Grand Prix Tansman (2010) und den Prix George Enescu (2011). In seiner musikalischen Sprache kombiniert Adámek Elemente zeitgenössischer klassischer Musik mit umgewandelten musikalischen Elementen entfernter Kulturen (wie z.B. Bali, Neukaledonien, Japan und Andalusien) sowie mit Klängen eigens konstruierter Instrumente. Seit September 2014 ist er Stipendiat der Académie de France in der Villa Medici in Rom.