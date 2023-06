Francesca Verunelli

studierte Komposition und Klavier am Konservatorium Luigi Cherubini in Florenz, wo sie mit einem Diplom summa cum laude abschloss. Sie besuchte Kurse für Komposition und elektronische Musik am IRCAM. 2010 wurde sie mit dem Silbernen Löwen der Biennale von Venedig ausgezeichnet. Sie erhielt Aufträge von wichtigen musikalischen Institutionen und Ensembles, darunter IRCAM, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Biennale von Venedig, Orchestre Philharmonique de Radio France, Milano Musica, Quatuor Diotima, Accentus Kammerchor, Luzerner Sinfonieorchester, Orchester des Maggio Musicale Fiorentino, Court-Circuit, 2e2m, ICE, Festival d‘Aix-en- Provence, GMEM Marseille, CIRM Nizza, der französische Staat und die FACE Foundation. Ihre Werke wurden bei den wichtigsten Festivals in Europa und den Vereinigten Staaten aufgeführt. Sie war Stipendiatin an der Casa de Velázquez (Madrid) und der Villa Medici (Académie de France) in Rom.

Verunelli studied composition and piano at the Conservatorio Luigi Cherubini in Florence where she earned both diplomas summa cum laude. She went on to attend IRCAM’s cursus 1 & 2 in Composition and Computer Music specializing in electronic music. In 2010 she was awarded the Silver Lion of Venice Biennale. She received commissions from important musical institutions and ensembles such as IRCAM, Neue Vocalsolisten Stuttgart, La Biennale di Venezia, Orchestre Philharmonique de Radio France, Milano Musica, Quatuor Diotima, Accentus Chamber Choir, Lucerne Symphonic Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino Orchestra, Court-Circuit, 2e2m, ICE, Festival d’Aix-en-Provence, GMEM de Marseille, CIRM de Nice, the French State, the FACE Foundation. Her music is performed in many prestigious festivals in Europe and in the US. She has been composer in residence at Casa de Velázquez (Madrid) and at Villa Medici (Académie de France a Rome).