Ernst von Siemens Musikstiftung fördert Donaueschingen bis 2010

Förderung ermöglicht neue Vorhaben wie Interpretationsvergleich



Die Ernst von Siemens Musikstiftung wird die Donaueschinger Musiktage bis 2010 mit jährlich 120.000 Euro unterstützen.

Michael Roßnagl, Geschäftsführer der Stiftung: "Aufbauend auf die bisherige Förderung von jährlich 100.000 Euro, die seit 2004 gewährt wurde, möchte die inzwischen finanziell gewachsene Stiftung den Musiktagen die Möglichkeit geben, über einen größeren Zeitraum hinweg zu planen und sich inhaltlich zu erweitern, um zusätzlich neue künstlerische Innovationen auf den Weg zu bringen."

SWR-Hörfunkdirektor Bernhard Hermann:

"Ich freue mich sehr über diese Entscheidung, mit der auch unsere kontinuierlichen und ernsthaften Bemühungen um die Förderung der zeitgenössischen Musik gewürdigt werden. Gerade in Zeiten knapper werdender Mittel brauchen wir starke Partner, um das hohe Niveau unseres kulturellen Engagements halten zu können."

Neu ab 2008: Interpretationsvergleich

Armin Köhler, Leiter der SWR2 Redaktion "Neue Musik" und Künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage, hat bereits konkrete Pläne für eine Weiterentwicklung des Festivals, die erst durch diese Förderung möglich werden: "Die zusätzlichen Mittel ermöglichen uns eine inhaltliche Erweiterung der Donaueschinger Musiktage. Ab 2008 werden wir das Geld in ein neues Vorhaben investieren, das bisher in unserem Autorenfestival weniger im Fokus stand: den Interpretationsvergleich. So werden 2008 in einer "ensemblia" die drei bedeutendsten Ensembles für Neue Musik - das Klangforum Wien, das Ensemble Intercontemporain aus Paris und das Ensemble Modern aus Frankfurt - gemeinsam auf der Bühne stehen. Sie werden Werke uraufführen, die im gleichen Konzert von den jeweils anderen Ensembles nachgespielt werden. In den Folgejahren soll diese Form durch andere Instrumentenkombinationen bzw. elektronische Studios fortgeführt werden. Für 2007 ist eine Ensemblewerkstatt mit dem ensemble recherche und dem Experimentalstudio für akustische Kunst geplant. In mehreren Arbeitsphasen werden die beiden renommierten Freiburger Klangkörper gemeinsam mit jungen Autoren Kompositionen entwickeln, die dem Interpretationsniveau der Donaueschinger Musiktage entsprechen."

Neben der Ernst von Siemens Musikstiftung fördert die Kulturstiftung des Bundes die Donaueschinger Musiktage im Rahmen ihrer Spitzenförderung. Weitere Förderer sind das Land Baden-Württemberg, die Stadt Donaueschingen und der SWR, der das weltweit renommierteste Festival für Neue Musik künstlerisch verantwortet und alle Konzerte im Kulturradio SWR2 sendet.