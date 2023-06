Künstlerplakat von Lorenzo Pompa

Limitierte Auflage von 1000 Stück / Signierte Drucke ab 19.10. in Donaueschingen erhältlich

Auch in diesem Jahr wirbt ein exklusives Künstlerplakat für das älteste und international renommierteste Festival der zeitgenössischen Musik. Gestaltet hat es die Kölner Agentur Kühle und Mozer in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler Lorenzo Pompa auf Basis von dessen zweiteiliger Arbeit "Anti-Anti" (Acryl, Öl und Silikon auf Leinwand). Gedruckt wurde das auf 1000 Stück limitierte Plakat im Offset-Verfahren im Format DIN A1.

Künstler-Plakate haben eine große Tradition bei den Donaueschinger Musiktagen und erlangen häufig Sammlerwert. Das aktuelle Plakat von Lorenzo Pompa kann solange der Vorrat reicht zum Preis von 20 Euro (inkl. Versand) gegen Verrechnungsscheck bei der folgenden Adresse bestellt werden:

Donaueschinger Musiktage Straße: Karlstraße 58 Ort: 78166 Donaueschingen Telefon +49(0)771 857266 E-Mail: donaueschingen@swr.de

Signierte und nummerierte Plakate sind zum Preis von 70 Euro während der Musiktage ab 19. Oktober in Donaueschingen erhältlich.

Lorenzo Pompa: "Als ich gefragt wurde ein Plakat für die Donaueschinger Musiktage zu entwerfen, dachte ich sofort an diese Arbeit, die aus ganz persönlicher Sicht einen musikalischen Werdegang erlebt hatte, ein Prozess bedingtes Artefakt das keine Darstellung einer vorgefertigten Idee ist."

Über die Plakatgestaltung hinaus ist Lorenzo Pompa in diesem Jahr bei den Donaueschinger Musiktagen auch als Performancekünstler aktiv: Gemeinsam mit dem Komponisten Marc Sabat und dem Pianisten Stephen Clarke präsentiert er am 19. Oktober um 18.30 Uhr die Eröffnungsperformance "wave piano scenery player" im Sternensaal.

Lorenzo Pompa

wurde 1962 als Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters in Krefeld geboren. Er wuchs in Rom auf, wo er Innenarchitektur und Design studierte. 1992 zog er zurück nach Deutschland und studierte von 1997 bis 2003 an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Georg Herold. Seit 1996 sind seine Arbeiten regelmäßig in Ausstellungen zu sehen. Lorenzo Pompa lebt und arbeitet in Düsseldorf.