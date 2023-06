wurde 1977 in Stockholm geboren. Nach Studien an der University School of Music and Musicology in Göteborg und am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse erhielt er 2002 den Master of Fine Arts in Composition. 2003/04 absolvierte er den Kompositions- und Computerkurs am IRCAM in Paris, für den er ein Stipendium des französischen Staates und der Königlich Schwedischen Musikakademie in Stockholm erhielt. Anregungen bekam er außerdem durch Studien bei Frédéric Durieux, Jonathan Harvey, Ivo Nilsson, Mikhail Malt, Jan Risberg und Brian Ferneyhough.



Pär Frid arbeitet unter der Verwendung verschiedener Medien in Zwischenbereichen zwischen Klang, Zeit und Raum. Seine Projekte entstehen häufig aus Fragen aus der Architektur, der Mathematik, aus Überlegungen zu optischen und klingenden Phänomenen, zu menschlicher Existenz und menschlichem Bewusstsein. Zurzeit beschäftigt er sich mit komplizierten Netzen aus spektralen Übertragungen akustischer Signale, die aus aussterbenden Sprachen und Ökosystemen stammen. Seine Musik wurde in ganz Europa gespielt, u.a. durch das KammarensembleN in Stockholm, das Nieuw Ensemble Amsterdam, das Norwegian Radio Orchestra, das Stockholm New Chamber Orchestra, den Geiger Hae-Sun Kang vom Ensemble InterContemporain und den Kontrabassisten Barry Guy. 2006 arbeitete Pär Frid mit dem Künstler und Laptop-Virtuosen Ali Momeni am CNMAT in Berkeley und im Two Willow Studio in San Francisco. Im Frühjahr 2007 war er im Experimentalstudio für akustische Kunst in Freiburg/Brsg. tätig. Er lebt in Stockholm und arbeitet regelmäßig in den EMS Studios.

Uraufführung in Donaueschingen: 2007