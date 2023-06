Interview mit Armin Köhler: "Kunstvermittlung – nach innen und außen"

Armin Köhler über die gesellschaftliche Verankerung der Neuen Musik, die ästhetischen Orientierungen und die Zielsetzungen der Donaueschinger Musiktage.

Aus: Neue Zeitschrift für Musik 5/2007

Rolf W. Stoll:

Herr Köhler, schaut man in das Programmheft der Donaueschinger Musiktage 2007, fallen neben dem SWR, der Stadt Donaueschingen und dem Fürsten mehr und mehr auch die Logos von Sponsoren aus dem Bereich der Industrie auf: Bösendorfer, BMW-Group, Siemens und die Fürstenberg-Brauerei. Hat der Ausverkauf der zeitgenössischen Musik, die man und die sich selbst einst der gesellschaftlichen Opposition zurechnete, nun – schon in den Jahren zuvor war das Festival ja von der Deutschen Bank unterstützt worden – endgültig auch Donaueschingen erfasst? Oder muss man das einstmals gepflegte Bild von der "kritischen" neuen Musik ins Reich der Legende verweisen?

Armin Köhler:

Ich weiß nicht, was die Förderung durch private Geldgeber und die inhaltliche Ausrichtung eines Festivals miteinander zu tun haben sollen, wenn sich die Geldgeber, wie in unserem Falle, aus jeglicher inhaltlichen Diskussion heraushalten. Und was heißt schon zeitgenössische Musik als "gesellschaftliche Opposition"? Das ist doch nichts anderes als Revolutionsromantik! Die Musik als gesellschaftlicher Überbau ist immer Teil der Gesellschaft. Außerdem kann doch nur der in gesellschaftliche Prozesse eingreifen, der über die ökonomischen Mittel der Macht verfügt. Aber davon wusste bekanntlich schon Marx zu berichten. Ich finde es lustig, wenn die Bayreuther Festspiele ins große Jammertal abtauchen, nur weil deren öffentliche Gelder seit 2004 eingefroren sein sollen. Ich denke, es bedarf keiner näheren Erläuterung, wenn ich darauf hinweise, dass die öffentlichen Gelder für die Musiktage auf dem Stand von 1997 sind. Damit dürfte klar sein, dass die Musiktage ohne andere Geldquellen heute nicht mehr realisierbar wären. Das ist die gesellschaftliche Realität, vor der man nicht die Augen verschließen kann. Man könnte ja auch eine andere Brille aufsetzen und positiv fragen, ob die privaten Geldströme nicht auch Ausdruck einer gewissen gesellschaftlichen Anerkennung sind. Denn ohne gesellschaftliche Basis, abgeschnitten, sozusagen fern ab vom Stern "Neue Musik" kann niemand in gesellschaftliche Prozesse eingreifen.

Rolf W. Stoll:

Ihr Programm sieht neben den traditionellen Kammermusik- und Orchesterkonzerten vor allem auch Produktionen vor, die sich anderen medialen Formen annähern. Ist das ein Zugeständnis an die Event-Kultur oder ästhetisch begründet?

Armin Köhler:

Wie Sie schon selbst sagen, gibt es in Donaueschingen in erster Linie rein auditive künstlerische Angebote in der überkommenen Präsentationsform, dem Konzert. Das wird wohl in absehbarer Zeit auch so bleiben. Schließlich hat für mich ein Musikfestival gerade in einer Zeit der digitalen Datenströme im weltweiten Netz, das mit seiner omnipräsenten Bilderflut den auditiven Sinn immer weiter in den Hintergrund drängt, auch die Aufgabe, ihren ureigensten menschlichen Sinn, das musikalische Hören, das Lauschen, zu fokussieren. Und was heißt schon "Eventkultur", nur weil da ein paar Bildchen flackern? Unlängst sagte mir der Kritiker einer renommierten Zeitung, dass er keine Lust mehr habe, das "Filmfestival" Donaueschinger Musiktage zu besuchen. Wissen Sie, ich glaube, dass viele in "unserem" Kreis noch viel zu stark von einem Gedankengut kontaminiert sind, das sich auf Kriterien beschränkt, die vor Jahrzehnten das definierten, was seinerzeit als Avantgarde galt, negierend, dass auch der Avantgarde-Begriff kein statischer ist. Einer dieser Ansätze ist der Autonomiegedanke und der andere das "Reinheitsgebot" in der Kunst. Dazu gehört eben auch die Vorstellung, dass Gelder für ein Avantgarde-Festival nur von der "sauberen" öffentlichen Hand zu kommen haben. Gleiches gilt für die Vorstellung, dass bei einem Musikfestival Musik ausschließlich in seiner reinsten Gestalt als klingende Materie präsentiert werden müsse. In diesem Jahr zeigen wir mit "Ortswechsel" ein Film-Video-Musik-Projekt von Johannes Kalitzke und Edgar Reitz. Und nur weil Reitz nicht etwa in Cannes, sondern bei einem Musikfestival gezeigt wird, zu behaupten, die Musiktage seien vom Bazillus des Events befallen, das wäre doch grotesk! Wer im Zusammenhang mit Reitz von Eventkultur spricht, weiß ohnehin nicht, was er sagt. Außerdem: Auch die Komponisten agieren ebenso wenig im luftleeren Raum wie ein Festival selbst, beide bleiben nicht unbeeinflusst von der Emanzipation des Visuellen in der Gesellschaft. Das schlägt sich irgendwann in den künstlerischen Artefakten nieder. Die Hauptaufgabe für ein Festival heißt: Öffentlichkeit herstellen, Öffentlichkeit für ein möglichst breites Spektrum ästhetischer Haltungen.

Rolf W. Stoll:

Wie in jedem Jahr, so findet sich im Donaueschingen-Programm auch diesmal eine Anzahl klanginstallativer Arbeiten. In diesem Jahr sind es auffällig viele. Sehen Sie hier ein Genre, das ästhetisch entwicklungsfähig ist, ist es ein Versuch, die neue Musik hin zur städtischen Bevölkerung zu tragen, oder dient das Ganze schlicht der "Behübschung" einer kleinstädtischen Kulisse?

Armin Köhler:

Die Installationen hatte ich in den vergangenen drei Jahren etwas "heruntergefahren", weil wir verstärkt in jenem Bereich agierten, den ich "Konzert-Installation" nenne. Für diesen Festivaljahrgang hat sich diese Form nicht ergeben; deshalb der relativ hohe Anteil von Installationskunst. Solange es Künstler gibt, die wirklich individuell mit dieser Form umzugehen vermögen, ist diese Gattung selbstverständlich entwicklungsfähig. Es besteht keine Veranlassung zu glauben, dass gerade in diesem Bereich das kreative Potenzial des Menschen beschränkt sei. Ich lehne es auch ab, Klang-Installationskunst als pädagogischen Ableger von neuer Musik zu sehen. Da wären wir wieder bei den "Gartenzwergen", die Wolfgang Rihm dereinst ins Spiel brachte. Wir sollten in unserer Szene endlich einmal zur Kenntnis nehmen, dass Klanginstallationen eine vollwertige, eigenständige Form künstlerischer Äußerung sind, die über ihre eigenen Wertkriterien verfügt. Im Bereich der Bildenden Kunst würde niemand auf die Idee kommen, weder Installationen auf die pädagogische Schiene zu schieben, nur weil sie nicht auf das Tafelbild einzuengen sind, noch würde man von "Behübschung" einer Stadtlandschaft per se sprechen, nur weil sie nicht auf den geschlossenen Kunstraum beschränkt bleiben. Die Berührungsängste, die sich hinter solchen Ansichten verbergen, haben aus meiner Sicht ihren Ursprung nicht zuletzt im oben genannten "Reinheitsgebot" der Avantgarde. Ich will selbstverständlich nicht verleugnen, dass es auch im Installationsbereich zahlreiche Entwürfe gibt (und auch in Donaueschingen in den vergangenen Jahren gegeben hat), die nicht über die Qualität von Design hinausgekommen sind.

Rolf W. Stoll:

Eine weitere Neuerung, die Sie als Programmverantwortlicher nach Donaueschingen gebracht haben, ist der Workshop für Kunst- und Musikstudenten, die die Gelegenheit bekommen, mit KünstlerInnen des Festivals zusammenzutreffen. Der Workshop findet nun im zweiten Jahr statt. Welche Erfahrungen machen Sie damit, welche die Workshop-TeilnehmerInnen?

Armin Köhler:

Es gibt einen regelrechten Run auch auf dieses Angebot der Musiktage, der so groß ist, dass lediglich ein Drittel der Kandidaten berücksichtigt werden kann. In diesem Jahr haben wir gar Anmeldungen aus Ghana. Eine Festivalteilnahme ist für Studenten halt nicht nur in Salzburg ein teures Unterfangen, sondern auch bei den Donaueschinger Musiktagen – trotz der moderaten Eintrittspreise beim letztgenannten Festival. Wenn wir uns aus einer bestimmten Perspektive auch als eine Messe des Neuen, des in die Zukunft Weisenden, verstehen, dann können und wollen wir die nächsten Generationen selbstverständlich nicht ausschließen. Für die jungen Leute ist das Angebot atemberaubend in der Dichte der Veranstaltungen und in der Möglichkeit, mit den "Großen" der Szene unmittelbar ins Gespräch kommen zu können. Innerhalb des Workshops gibt es in diesem Jahr erstmals zwei Off-Konzerte mit studentischen Arbeiten und eine Kooperation mit dem LernRadio Karlsruhe, dessen Studenten im Rahmen des Workshops während des Festivals das Internetangebot der Musiktage aufbereiten. Also der Workshop gedeiht und es gibt schon neue weiterführende Ideen für das kommende Jahr.

Rolf W. Stoll:

Education-Programme sind ja jetzt landauf, landab beliebte Rechtfertigungsversuche von Kulturveranstaltungen und Institutionen. Noch bevor man von Education-Projekten sprach, haben Sie in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Einbeziehung von SchülerInnen, die am Rande der Donaueschinger Musiktage eigene Gestaltungen experimentel erarbeitet haben, gefördert. Wird es solche Veranstaltungen in den kommenden Jahren wieder geben?

Armin Köhler:

Ja, das ist richtig. Auch wenn viele das nicht wahrhaben wollten. Die Donaueschinger Musiktage, die ja als Synonym für den Elfenbeinturm der neuen Musik stehen, boten das, was heute neudeutsch Education-Programm heißt, längst an, als andere davon noch nicht einmal zu träumen wagten. Derartige Angebote für SchülerInnen wird es in den kommenden Jahren wieder geben. Wir schaffen das nicht jedes Jahr, weil unsere Organisationskapazitäten längst ausgeschöpft sind. Kunstvermittlung in Bezug auf die Donaueschinger Musiktage muss sich – wenn ich das mal so schematisch sagen darf – mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen Publika auseinander setzen. Das sind auf der einen Seite die Fachleute und auf der anderen die allgemein an neuer Musik interessierten Hörer. Musikvermittlung in diesem Zusammenhang hat also immer einen Blick nach innen, in die Szene hinein – dafür haben wir die Studentenworkshops aufgelegt – und einen Blick nach "draußen". Dazu gehören die Angebote für Kinder und Schüler. Aber auch auf diesem Gebiet sind weitere Schritte nötig und geplant.

Rolf W. Stoll:

Ihre Gedanken sind sicherlich auch schon wieder bei 2008, 2009…

Armin Köhler:

In Gedanken bin ich bei jedem Jahrgang, was die Planung betrifft, bereits beim übernächsten Festival. Wenn Sie also nach 2009 fragen, dann freue ich mich schon auf ungewöhnliche Orchesterprojekte mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das gerade bei diesem Jahrgang einmal mehr unter Beweis stellen wird, dass es im internationalen Maßstab die innovativste Orchesterformation ist. Seit 1950 nun schon stehen diese Musiker im Dialog mit den Komponisten und ermutigen sie kontinuierlich «auf allzu abgegriffene Schreibweisen für Orchester zu verzichten». Die lange Liste jener unkonventionellen Arbeiten, die das Orchester seither aus der Taufe gehoben hat, lässt die Selbstdarstellung so manches freien Orchesters der Szene, die unlängst in einigen Postkästen lag, durchaus fragwürdig erscheinen. Das thematische Zentrum des Festivaljahrgangs 2009 bildet das Orchester als Installation und als mäanderndes Wesen, als sozial-theatralisch-musikalisches Instrument, das sich ständig neu erfindet und neu strukturiert, immer wieder neu auch zersetzt und zerfällt und selbst unterminiert. Die Entwürfe werden innerhalb dieser komponierten Prozesse Fragen der Macht und Ohnmacht offen legen und künstlerisch hinterfragen, wer aus welchen Macht- oder Ohnmachtsverhältnissen heraus genau so «spricht», wie er/sie eben sprechen muss. Als Ensemble begrüßen wir 2009 das Ictus-Ensemble aus Brüssel.

