Zum Wanderkonzert mit experimentellen Musikern aus Berlin

Es ist merkwürdig genug: Ob in Tokyo oder in Wien, ob in Chicago oder in London, ob in Sydney oder in Buenos Aires – auf der ganzen Welt ist die kreative experimentelle Musikszene Berlins derzeit äußerst gefragt. Nur nicht in Berlin. Weder beim hoch subventionierten Berliner JazzFest noch beim Total Music Meeting, das seinem Selbstverständnis nach eigentlich dem Neuen auf der Spur sein sollte, finden die teils mit elektronischen, teils mit instrumentalen Mitteln experimentierenden Improvisationskünstler eine Plattform. Bezeichnenderweise ist es die hauptsächlich auf neue Kompositionen fokussierte MaerzMusik, bei der die Berliner Improvisatoren hierzulande Gelegenheit erhalten, ihr Können vor einem größeren Forum unter Beweis zu stellen.

Ansonsten werden nämlich überwiegend kleine Clubs bespielt, wie das „Ausland“, das „Labor Sonor“, der „Klub der polnischen Versager“ oder früher auch das „Raumschiff Zitrone“, deren ehemalige Kommander, Christof Kurzmann und Kai Fagaschinski, derzeit freilich mehr in Buenos Aires oder Wien zuhause sind als in Berlin. In einer Art Selbsthilfe sind sogar einige Hauskonzerte entstanden, wie die in Donaueschingen bereits gezeigten 4rooms, die ursprünglich für vier Wohnzimmer konzipiert worden waren. Daraus entwickelte sich mit Hilfe von Thomas Bruns, dem künstlerischen Leiter des Kammerensembles Neue Musik Berlin, die Idee, solche Konzerte in kleinen Läden, Cafés und Ateliers rund um den gleichfalls bespielten Wasserspeicher am Prenzlauer Berg simultan an einem Abend zu veranstalten.

Dem Konzept dieser „House Musik“ ähnelt auch das Projekt „Berlin an der Brigach“, mit dem Unterschied, dass alle Besucher alle vier Events hintereinander in einem Spaziergang besuchen können. Ursprünglich geplant für kleine Räume, wurde das Projekt allerdings auch in Donaueschingen mit Ignoranz vor dem Gewagten konfrontiert: Die neuen Inhaber der Museumslichtspiele zogen erst Mitte Juli ihre Zusage zurück, den neobarocken Spiegelsaal bespielen zu lassen – was eine gründliche Neukonzeptionierung erforderte, die den Weg dieses Wanderkonzerts nun auch zwischen den Bierkästen der örtlichen Fürstenberg-Brauerei münden lässt. Die dadurch erfolgte Auswahl größerer Spielorte, die in einigermaßen ähnlichen Wegstrecken voneinander entfernt liegen, hat freilich auch ein Gutes, denn nun kann noch mehr Publikum die drei je drei Mal hintereinander gespielten Konzerte verfolgen – und dies war schließlich das Ziel dieses Wanderkonzerts an der Brigach, die durch die Klangbojen von Bernhard Gál (vgl. dazu den Artikel S. # in diesem Programmbuch) sowohl akustisch als auch optisch zum Wegweiser wird.

Dass für die drei, jeweils simultan ab 23.00 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde beginnenden Gigs von je 20 Minuten Länge sieben Musiker verpflichtet werden konnten, die trotz der in den letzten Jahren häufig erfolgenden Integration von Berliner Improvisatoren in die NOW-Jazz Sessions noch nie für die Jazzredaktion von SWR2 tätig waren, spricht für die Dichte der Berliner Szene. Wobei „Berliner“ nicht ganz wörtlich genommen werden darf: Denn genau genommen stammt keiner der Musiker aus der Hauptstadt, vielmehr sind alle nach Berlin ge-zogen.

Vieles hat sich dort auch geändert, seit die Elektronik-Welle Europa erfasst hat. Reine Computerkonzerte sind kaum noch gefragt; experimentiert wird neuerdings häufiger mit der Kombination zwischen Elektronik und Instrumentalklang, was Annette Krebs übrigens bereits seit Jahren praktiziert. Das Elektronik-Duo Baghdassarians/Baltschun hat sich dieser Tendenz durch die Integration des klangbetont spielenden Perkussionisten Burkhard Beins in ein neues Trio angeschlossen. Überdies sind die Szenen viel durchlässiger geworden: Ob mit Jazzmusikern gespielt wird, wie Michael Thieke dies tut, oder neue, komponierte Musik interpretiert wird, wie von Robin Hayward, ist ebenso einerlei wie die Tatsache, dass Kai Fagaschinski jetzt gemeinsam mit Thieke aus Improvisationen heraus kleine, durchkomponierte Stücke entwickelt. Auch die Phase des rigiden Reduktionismus ist, wenn nicht alles trügt, jetzt vor-bei: Es dürfen nun auch wieder richtige Töne gespielt werden, und dies hat die experimentelle Szene nur noch bunter werden lassen.

Reinhard Kager