Die Soundpoetin, Komponistin von Acoustic Arts und Autorin Isabeella Beumer, die in Wien studierte, ist auf internationalen Bühnen erfolgreich. Zahlreiche Sendungen und Einspielungen bei internationalen Fernseh- und Rundfunkanstalten dokumentieren dies. Sie arbeitet an einer "kosmisch-existentiellen Sprache" in extremsten Bereichen der Stimme und beherrscht ein immenses Spektrum vokaler Artikulationen mit einem ungewöhnlich reichen Obertonspektrum.



Performanceausschnitte finden sich in der renommierten Ed Sanders Videolibrary For Soundpoetry in Woodstock-New York. Die jüngsten CD-Veröffentlichungen sind Anthologien mit Werken u.a. von John Cage, Joseph Beuys, Allen Ginsberg, Meredith Monk, Yoko Ono, John Lennon. Geboren in Herford, lebt sie zur Zeit in Düsseldorf.

Donaueschinger Musiktage 2005